Der Countdown läuft: Am Freitag, 21. November, soll der Wernigeröder Weihnachtsmarkt eröffnet werden. Aber wie ist es um die Sicherheit bestellt? Spätestens, seit der Magdeburger Weihnachtsmarkt auf der Kippe stand, wächst in der Harz-Stadt die Sorge, dass das Konzept nicht ausreicht.

Der Weihnachtsmarkt in Wernigerode zieht jedes Jahr zehntausende Besucher in die Harz-Stadt, wird bereits vor Totensonntag eröffnet.

Wernigerode. - Der Weihnachtsbaum vor dem Wernigeröder Rathaus steht, die Lichterketten in der Fußgängerzone hängen, die Vorfreude auf den Weihnachtsmarkt wächst - doch mit ihr auch die Sorge: Reicht das geplante Sicherheitskonzept aus oder steht der Harz-Stadt eine Zitterpartie wie den Magdeburger Veranstaltern bevor?