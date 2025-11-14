Advent im Harz Nach Zoff um Magdeburgs Weihnachtsmarkt: Reicht Wernigerodes Sicherheitskonzept?
Der Countdown läuft: Am Freitag, 21. November, soll der Wernigeröder Weihnachtsmarkt eröffnet werden. Aber wie ist es um die Sicherheit bestellt? Spätestens, seit der Magdeburger Weihnachtsmarkt auf der Kippe stand, wächst in der Harz-Stadt die Sorge, dass das Konzept nicht ausreicht.
Aktualisiert: 14.11.2025, 13:12
Wernigerode. - Der Weihnachtsbaum vor dem Wernigeröder Rathaus steht, die Lichterketten in der Fußgängerzone hängen, die Vorfreude auf den Weihnachtsmarkt wächst - doch mit ihr auch die Sorge: Reicht das geplante Sicherheitskonzept aus oder steht der Harz-Stadt eine Zitterpartie wie den Magdeburger Veranstaltern bevor?