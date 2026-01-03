Kulturbrauerei im Prenzlauer Berg Silvester-Einsatz in Berlin: Warum Harzer DRK-Helfer bei Mega-Party in Dauerstress gerieten

Ruhige Silvesternacht? Nicht für sechs DRK-Helfer aus dem Harz: Bei Berlins größter Indoor-Party wurden die Sanitäter des Kreisverbands Wernigerode auf eine harte Probe gestellt – mit Fällen, die alles andere als harmlos waren.