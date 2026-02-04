Ermordet, verschwiegen, vergessen: Mehr als 80 Jahre nach ihrem Tod erhält Marie Henning späte Anerkennung. Ein Stolperstein erinnert in Wernigerode an ihr tragisches Schicksal.

Gegen das Vergessen: Wernigerode setzt Stolperstein für Marie Henning

Späte Würdigung für Marie Henning: An der Wernigeröder Friedrichstraße wurde am 3. Februar ein Stolperstein für sie verlegt.

Wernigerode. - Ihr Tod liegt mehr als 80 Jahre zurück. Dennoch stehen Werner Goch Tränen in den Augen, wenn er von seiner Großtante spricht: Marie Henning wurde ermordet. „Ich fühle mich betroffen, aber auch glücklich“, sagt der 76-Jährige. Glücklich, weil die Geschichte seiner Vorfahrin aus der Vergessenheit geholt wurde.