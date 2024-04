Gerätehaus zu klein und zu baufällig „Unzumutbare“ Zustände lassen Wernigerodes Feuerwehr verzweifeln

In Wernigerodes Feuerwehr-Gerätehaus sind Mängel an der Tagesordnung. Warum eine Besserung auf sich warten lässt und was den Plänen für einen Neubau derzeit noch im Wege steht.