Hinter jedem Türchen steckt Hoffnung – und 2025 sogar ein Rekord! Der Adventsloskalender in Wernigerode bringt mehr als nur Gewinne. Welche Vereine sich nun über wie viel Unterstützung freuen und wie sie das Geld nutzen.

Initiator Ronald Göttel (vorn, zweiter von links) übergibt mit Rüdiger Dorff und Kristin Dormann (Mitte vorn) von der Stadt Wernigerode Spenden aus dem Adventsloskalender an Vereinsvertreter aus der Harz-Stadt.

Wernigerode. - Noch sind nicht alle Türchen des Adventsloskalenders 2025 in Wernigerode geöffnet, nicht alle Gewinner der dahinter verborgenen Gutscheine gezogen. Doch fest steht bereits: 2025 kann Ronald Göttel als Initiator der Aktion deutlich mehr Geld aus dem Erlös an neun Vereine der Harz-Stadt verteilen.