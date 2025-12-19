Charity-Aktion im Harz Von Musik bis Sport: Adventsloskalender 2025 bringt Rekordsumme für Wernigeröder Vereine
Hinter jedem Türchen steckt Hoffnung – und 2025 sogar ein Rekord! Der Adventsloskalender in Wernigerode bringt mehr als nur Gewinne. Welche Vereine sich nun über wie viel Unterstützung freuen und wie sie das Geld nutzen.
19.12.2025, 10:15
Wernigerode. - Noch sind nicht alle Türchen des Adventsloskalenders 2025 in Wernigerode geöffnet, nicht alle Gewinner der dahinter verborgenen Gutscheine gezogen. Doch fest steht bereits: 2025 kann Ronald Göttel als Initiator der Aktion deutlich mehr Geld aus dem Erlös an neun Vereine der Harz-Stadt verteilen.