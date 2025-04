Eines der beliebtesten Ausflugsziele im Harz startet am Sonnabend, 5. April, in die Saison 2025. Zur Eröffnung des Bürger- und Miniaturenparks Wernigerode dürfen sich Besucher auf besondere Hingucker freuen.

Wernigerode. - Ob mystische Polarlichter oder malerische Sonnenauf- und - untergänge an bekannten Sehenswürdigkeiten des Harzes: Die Leseraktion „Faszination Licht“ von Volksstimme und Mitteldeutscher Zeitung ist auf riesiges Interesse bei Hobby-Fotografen in der Region gestoßen. Nun werden die besten Motive im Bürger- und Miniaturenpark Wernigerode präsentiert.

Eröffnet wird die Ausstellung in der Galerie im Schafstall zum Saisonstart der Grünanlage am Dornbergsweg am Sonnabend, 5. April. Die Bilderschau ist bis Mitte Juni zu sehen, berichtet Parkchef Andreas Meling. „Für unsere Besucher ist das eine tolle Ergänzung - und ein Stück Werbung für die Schönheit der Region.“ Zumal sein Team mit dem Start der Osterferien in Sachsen-Anhalt am Wochenende mit vielen Gästen rechne.

Die Auswahl der Bilder sei diesmal schwerer als jemals zuvor gefallen, ergänzt Regionalverlagsleiter Thomas Helmuth, der auf die seit mehr als zehn Jahren bestehende Kooperation mit der Mediengruppe Magdeburg verweist. 65 Teilnehmer schickten binnen weniger Wochen rund 300 Bilder an die Redaktion: „So viele tolle Vorschläge hatten wir noch nie“, so Helmuth.

Alle Einsender erhalten eine Einladung, die Auswahl der knapp 100 schönsten Bilder im Bürgerpark zu bestaunen - bei freiem Eintritt für diesen Besuch. Gezeigt werden dort 52 große Fotos und 45 Kleinformate. Stammgäste werden dabei sicher einige aus den Vorjahren bekannte Namen wiederfinden, verspricht Helmuth. „Aber es sind auch neue Fotografen dabei.“

Die Ausstellung ist der Auftakt für weitere gemeinsame Aktionen während der Saison im Bürgerpark. Harzsparkasse und Volksstimme laden für Sonntag, 31. August, wieder zu ihrem Kinderfest ein. Dieses Angebot lockt dem Regionalverlagsleiter zufolge Jahr für Jahr immer mehr Gäste an.