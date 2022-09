Waldbrandgefahr durch Dampfloks? Harzer Schmalspurbahn im Kreuzfeuer der Kritik

Touristenattraktion, aber brandgefährlich? Nach dem jüngsten Waldbrand am Brocken ist die Kritik an der Harzer Schmalspurbahn hochgekocht. Das Unternehmen wehrt sich gegen die Vorverurteilung.

Wernigerode - Wieder brannte es im Nationalpark Harz. Wieder in der Nähe der Bahngleise. Obwohl die Brandursachenermittler der Polizei ihre Arbeit gerade erst aufgenommen haben, scheint für viele der Schuldige an der erneuten Brandkatastrophe binnen weniger Tage am Brocken längst festzustehen: die Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB), die ihre mit Kohle betriebenen Dampfloks durch den toten Fichtenwald bis zum Brockengipfel fahren lässt.