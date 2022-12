Warum Wernigeröderin Bücher über Neuseeland schreibt

Cornelia Graumann aus Wernigerode verbindet in einem Buch ihre Leidenschaft für Schreiben und Lesen mit der Faszination für Neuseeland. Wie kam es dazu?

Ihre Erlebnisse in Neuseeland haben Cornelia Graumann zu dem Buch "Arohas Reise" inspiriert. Die Wernigeröderin plant insgesamt drei Bücher über Aroha, eine junge Maori.

Wernigerode - Aroha ist neugierig, immer auf der Suche nach Abenteuern im neuseeländischen Regenwald. In vollen Zügen genießt sie ihr unbeschwertes Leben als Tochter eines Stammesführers der Māori. Ihr Name bedeutet in der Sprache der indigenen Bevölkerung Neuseelands soviel wie Liebe, Mitgefühl und Sehnsucht.