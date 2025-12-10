Der FC Einheit Wernigerode lädt für den 23. Dezember zum gemütlichen Weihnachtssingen in sein Stadion ein – samt Überraschung für Kinder. Was der Hintergrund der Aktion ist und was Besucher am Mannsberg erwartet.

Das Weihnachtssingen beim FC Einheit Wernigerode gibt es seit 2022.

Wernigerode. - Im Stadion An der Alten Försterei bei Union Berlin oder in der Magdeburger Avnet-Arena gilt das Weihnachtssingen längst als Tradition – im Harz ist es auf dem besten Weg dahin. Der FC Einheit Wernigerode bittet am Dienstag, 23. Dezember, wieder zum gemeinsamen Start in die Feiertage.