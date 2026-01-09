Ob eine Winterwanderung oder Skifahren auf einer der zahlreichen Loipen im Oberharz: Der viele Schnee lädt aktuell zu einigen Unternehmungen ein. Eine Auswahl, wie die Freizeit im Winter genutzt werden kann.

Im Oberharz können dank des Winterwetters aktuell viele Loipen genutzt werden.

Oberharz-Stadt. - Viel Schnee und Minusgrade: Für Wintersportler gibt es im Harz derzeit viel Grund zur Freude. Auch im Oberharz sind für die Ski-Langläufer mehrere Loipen gespurt. Wer lieber einen winterlichen Spaziergang unternehmen will, hat auch dazu einige Möglichkeiten.