Ausflugstipps im Harz Winterzauber im Oberharz: Geöffnete Loipen und Wandertipps

Ob eine Winterwanderung oder Skifahren auf einer der zahlreichen Loipen im Oberharz: Der viele Schnee lädt aktuell zu einigen Unternehmungen ein. Eine Auswahl, wie die Freizeit im Winter genutzt werden kann.

Von Matthias Distler 09.01.2026, 06:00
Im Oberharz können dank des Winterwetters aktuell viele Loipen genutzt werden.
Im Oberharz können dank des Winterwetters aktuell viele Loipen genutzt werden. Symbolfoto: picture alliance/dpa/Swen Pförtner

Oberharz-Stadt. - Viel Schnee und Minusgrade: Für Wintersportler gibt es im Harz derzeit viel Grund zur Freude. Auch im Oberharz sind für die Ski-Langläufer mehrere Loipen gespurt. Wer lieber einen winterlichen Spaziergang unternehmen will, hat auch dazu einige Möglichkeiten.