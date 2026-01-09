EIL:
Ausflugstipps im Harz Winterzauber im Oberharz: Geöffnete Loipen und Wandertipps
Ob eine Winterwanderung oder Skifahren auf einer der zahlreichen Loipen im Oberharz: Der viele Schnee lädt aktuell zu einigen Unternehmungen ein. Eine Auswahl, wie die Freizeit im Winter genutzt werden kann.
09.01.2026, 06:00
Oberharz-Stadt. - Viel Schnee und Minusgrade: Für Wintersportler gibt es im Harz derzeit viel Grund zur Freude. Auch im Oberharz sind für die Ski-Langläufer mehrere Loipen gespurt. Wer lieber einen winterlichen Spaziergang unternehmen will, hat auch dazu einige Möglichkeiten.