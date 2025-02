Wernigerode. - Die Bombardierung Wernigerodes am 22. Februar 1944 ist ein schwarzer Tag in der Geschichte der bunten Stadt am Harz. Über 200 Bomben fielen bei dem Luftangriff vom Himmel. 192 Menschen starben, zahlreiche wurden verletzt. 112 Häuser wurden vollständig zerstört, viele weitere schwer beschädigt, so die Bilanz des Kriegstages. Ganze Straßenzüge lagen in Trümmern, und noch heute erinnern Bombenlücken an den Angriff.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.