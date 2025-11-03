Mehrwegsystem für Gaststätten und Restaurants Zoff um Verpackungssteuer in Wernigerode: Was CDU und McDonald's-Chef stattdessen fordern

Folgt Wernigerode Tübingen und Konstanz und führt eine Verpackungssteuer ein? Darüber wird in der Harz-Stadt heftig debattiert. Die CDU und ein Systemgastronom lehnen den Vorschlag strikt ab und fordern eine Alternative, die zu mehr Umweltschutz führen soll.