Pendlerfrust zwischen Goslar und Halberstadt Zugausfälle im Harz: Pendler verzweifeln am Schienensatzverkehr

Noch bis Mitte November 2025 ist der Zugverkehr im Harz lahmgelegt. Pendler und Urlauber müssen auf mit dem Schienenersatzverkehr vorlieb nehmen - doch der sorgt aktuell für Beschwerden. Was die Fahrgäste bemängeln und wie die Situation verbessert werden soll.

Von Sandra Reulecke 27.10.2025, 18:00
Der Schienenersatzverkehr, der aktuell zwischen Halberstadt und Goslar eingerichtet ist, sorgt für Kritik. Foto: Sandra Reulecke

Landkreis Harz. - In mehreren Bundesländern sind Herbstferien, mit dem Wernigeröder Schokoladenfestival Chocolart steht eine der größten Veranstaltungen im Harz bevor - und ausgerechnet jetzt fällt der Zugverkehr zwischen Goslar und Halberstadt wochenlang komplett aus. Zwar gibt es einen Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen - doch der steht heftig in der Kritik.