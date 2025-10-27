Noch bis Mitte November 2025 ist der Zugverkehr im Harz lahmgelegt. Pendler und Urlauber müssen auf mit dem Schienenersatzverkehr vorlieb nehmen - doch der sorgt aktuell für Beschwerden. Was die Fahrgäste bemängeln und wie die Situation verbessert werden soll.

Der Schienenersatzverkehr, der aktuell zwischen Halberstadt und Goslar eingerichtet ist, sorgt für Kritik.

Landkreis Harz. - In mehreren Bundesländern sind Herbstferien, mit dem Wernigeröder Schokoladenfestival Chocolart steht eine der größten Veranstaltungen im Harz bevor - und ausgerechnet jetzt fällt der Zugverkehr zwischen Goslar und Halberstadt wochenlang komplett aus. Zwar gibt es einen Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen - doch der steht heftig in der Kritik.