Eine Freundschaft im Zeichen des Weins: Wernigerode feiert mit einem Weinfest die Städtepartnerschaft mit Neustadt an der Weinstraße. Auf dieses Programm dürfen sich die Besucher freuen.

Zum Wohl! So werden die Neustadter Weintage in Wernigerode gefeiert

Zur Eröffnung der Neustadter Weintage in Wernigerode schenken die Küfer wieder nach ihrem traditionellen Tanz vor dem Rathaus Wein aus.

Wernigerode. - Prost! In Wernigerode heißt es am Wochenende vom 5. bis zum 7. Juli wieder „Zum Wohl die Pfalz“; es wird zu den Neustadter Weintagen eingeladen. Die feucht-fröhliche Party auf dem historischen Marktplatz ist ein Zeichen der gelebten Städtepartnerschaft zwischen Neustadt an der Weinstraße und Wernigerode im Harz. Die Besucher dürfen sich auf eine Mischung aus Tradition, Musik, Prinzessinnen und natürlich original Pfälzer Weine freuen.

Bei den Weintagen in Wenigerode trifft Handwerk auf Genuss

Einer der Höhepunkte des Festes erwartet die Gäste gleich zu Beginn: der traditionelle „Küferschlag“. Mit diesem Zunft- und Handwerkstanz der Fassbinder um ein großes Weinfest werden die Neustadter Weintage am Freitag, 5. Juli, um 17 Uhr eröffnet.

Grußworte gibt es von Rüdiger Dorff, Dezernent Bürgerservice, für die Wernigeröder Stadtverwaltung und dem Neustadter Bürgermeister Stefan Ulrich (CDU), der auf seiner Harz-Reise von Weinprinzessinnen begleitet wird.

Freiwein-Ausschank auf dem Wernigeröder Marktplatz

Nach dem Freiwein-Ausschank startet um 19 Uhr die Weinparty. Für die Musik sorgt das Duo Happiness, dessen Repertoire von Oldies über Rock- und Popsongs bis hin zu Schlager reicht. Der Ausschank endet um 24 Uhr.

Ein Rätsel rund um das Thema Wein

Um 11 Uhr öffnen am Samstag, 6. Juli, die Ausschankstellen auf dem Marktplatz. Lieder zum Wein liefert der Männergesangverein Hasserode ab 14 Uhr.

Eine Stunde später heißt es wieder „Zum Wohl die Pfalz“: Neustadts Fest-Organisator Norbert Schied und die pfälzischen Weinprinzessinnen stellen ihre Stadt mit Musik der Band Happiness und guter Laune vor, heißt es in der Ankündigung.

Um 17.30 Uhr werden die Gewinner des Weinrätsels gezogen. Wer sich beteiligen möchte: Die Teilnahmescheine sind zuvor an den Weinbuden erhältlich. Zwischen 20 und 24 Uhr startet dann die Weinparty, erneut mit den Happiness-Musikern.

Weinprinzessinnen bitten zur Verkostung

Zudem gibt es am Samstag, 6. Juli, eine Premiere zu erleben: Erstmals laden die Weinprinzessinnen aus Neustadt an der Weinstraße zu Weinverkostungen ein. Diese finden um 16 und 18 Uhr in der Remise, Marktstraße 1, statt.

Karten für dieses Erlebnis sind für je zehn Euro in der Tourist-Information erhältlich. Wie die Stadtverwaltung informiert, sind die Platzkapazitäten begrenzt.

Letzter Ausschank beim Weinfest in Wernigerode

Mit einem Frühschoppen startet der letzte Tag des diesjährigen Weinfests um 11 Uhr. Für Stimmung sorgt die Blaskapelle Hasselfelder Jäger von 1924. Um 16 Uhr ist dann endgültig Ausschankende an den Weinbuden.

Verkaufsoffener Sonntag in Wernigerode

Im Rahmen des Weinfestes wird am 7. Juli zu einem verkaufsoffenen Sonntag in der Wernigeröder Innenstadt eingeladen. Wie die Stadtverwaltung informiert, sind die Geschäfte in der Zeit von 12 bis 17 Uhr geöffnet.

Kontakt schon zu DDR-Zeiten: Eine Städter-Freundschaft über Ländergrenzen

Die Neustadter Weintage finden bereits zum 33. Mal in Wernigerode statt. Die Verbindung der beiden Städte besteht noch länger: 1989, also noch zu DDR-Zeiten, wurde der Partnerschaftsvertrag unterschrieben.

Neustadt an der Weinstraße gehört mit seinen Winzerdörfern zu den größten weinbautreibenden Gemeinden Deutschlands. Nach eigenen Angaben gibt es in der rheinland-pfälzischen 53.000-Einwohner-Stadt aktuell 85 Winzer, von denen einige ihre Produkte in Wernigerode präsentieren werden. Zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten Neustadts zählt das Hambacher Schloss.