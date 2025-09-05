Nachdem mehrere Konzerte im Magdeburger Elbauenpark abgesagt wurden, wird dem Veranstalter im Internet Betrug vorgeworfen. Das Barleber Unternehmen ist insolvent. Jetzt hagelt es erste Anzeigen. Was Karten-Käufer wissen müssen.

Pietro Lombardi sollte im Magdeburger Elbauenpark ein Open-Air-Konzert geben. Dieses und weitere Konzerte sind durch den Barleber Veranstalter epc abgesagt worden. Nun wollen Fans die Ticketgebühern erstattet haben.

Barleben/Magdeburg - Mehrere für September geplante Konzerte im Magdeburger Elbauenpark sind jüngst vom Veranstalter abgesagt worden. Neben „Stars im Park“ mit Sänger Pietro Lombardi und der Rammstein-Tribute-Show „Stahlzeit“ ist auch das Konzert um Rapper „1986zig“ betroffen. Das Veranstaltungsbüro hat nun bekannt gegeben, insolvent zu sein. Die Frage nach der Rückerstattung beschäftigt jetzt zahlreiche Käufer und sogar die Polizei.