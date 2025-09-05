Ärger nach Konzertabsagen in Magdeburg Anzeigen erstattet! Bleiben Fans auf ihren Tickets sitzen?
Nachdem mehrere Konzerte im Magdeburger Elbauenpark abgesagt wurden, wird dem Veranstalter im Internet Betrug vorgeworfen. Das Barleber Unternehmen ist insolvent. Jetzt hagelt es erste Anzeigen. Was Karten-Käufer wissen müssen.
05.09.2025, 06:00
Barleben/Magdeburg - Mehrere für September geplante Konzerte im Magdeburger Elbauenpark sind jüngst vom Veranstalter abgesagt worden. Neben „Stars im Park“ mit Sänger Pietro Lombardi und der Rammstein-Tribute-Show „Stahlzeit“ ist auch das Konzert um Rapper „1986zig“ betroffen. Das Veranstaltungsbüro hat nun bekannt gegeben, insolvent zu sein. Die Frage nach der Rückerstattung beschäftigt jetzt zahlreiche Käufer und sogar die Polizei.