Ärger nach Konzertabsagen in Magdeburg Anzeigen erstattet! Bleiben Fans auf ihren Tickets sitzen?

Nachdem mehrere Konzerte im Magdeburger Elbauenpark abgesagt wurden, wird dem Veranstalter im Internet Betrug vorgeworfen. Das Barleber Unternehmen ist insolvent. Jetzt hagelt es erste Anzeigen. Was Karten-Käufer wissen müssen.

Von Kristina Reiher und Sebastian Pötzsch 05.09.2025, 06:00
Pietro Lombardi sollte im Magdeburger Elbauenpark ein Open-Air-Konzert geben. Dieses und weitere Konzerte sind durch den Barleber Veranstalter epc abgesagt worden. Nun wollen Fans die Ticketgebühern erstattet haben.
Pietro Lombardi sollte im Magdeburger Elbauenpark ein Open-Air-Konzert geben. Dieses und weitere Konzerte sind durch den Barleber Veranstalter epc abgesagt worden. Nun wollen Fans die Ticketgebühern erstattet haben. Archivfoto: Imago/Daniel Scharinger

Barleben/Magdeburg - Mehrere für September geplante Konzerte im Magdeburger Elbauenpark sind jüngst vom Veranstalter abgesagt worden. Neben „Stars im Park“ mit Sänger Pietro Lombardi und der Rammstein-Tribute-Show „Stahlzeit“ ist auch das Konzert um Rapper „1986zig“ betroffen. Das Veranstaltungsbüro hat nun bekannt gegeben, insolvent zu sein. Die Frage nach der Rückerstattung beschäftigt jetzt zahlreiche Käufer und sogar die Polizei.