Wolmirstedts Schranken sollen in Folge steigenden Güterverkehrs noch länger geschlossen sein. Deshalb plant die Bahn Umbaumaßnahmen. Die werfen bei Bürgern viele Fragen auf.

Wolmirstedt - Der Termin für die Informationsveranstaltung mit der Deutschen Bahn zu den Tunnelplänen steht. Interessierte Bürger sind am Donnerstag, 21. September, voraussichtlich um 17.30 Uhr in die Museumsscheune eingeladen. Das teilt Bürgermeisterin Marlies Cassuhn mit.

An diesem Abend will die Bahn ihre Pläne zum Umbau Wolmirstedts vorstellen. Nach aktuellem Stand soll es einen Tunnel unter den Bahnschienen in der Bahnhofstraße geben. Entgegen ersten Ankündigungen soll nach jetzigem Stand der Bahnübergang Gartenstraße für den Fahrzeugverkehr erhalten bleiben.

Wachsender Güterverkehr

Grund für die Umbaupläne ist wachsender Güterverkehr auf der Schiene. Der sogenannte Ostkorridor führt durch Wolmirstedt, Ziel ist der Hamburger Hafen. Damit sind noch längere Schrankenschließzeiten als bisher verbunden.

Die Bürgerinitiative „Ostumfahrung. Jetzt“ sieht eine weitere Alternative für Autofahrer im Bau der sogenannten Nordostspange, einer Brücke über die Bahnschienen hinterm Raiffeisenmarkt. Problem dabei: Der Landkreis müsste die Anschlussstraßen bauen. Ohne sie wäre die Nordostspange eine „Soda-Brücke“, eine Brücke, die einfach „so da“ steht.

Bürgerfragen beantworten

Besorgt sind auch die Immobilienbesitzer entlang des künftigen Tunnels. Sie fürchten risse in den Häusern, Wertverlust und schwierige Zufahrten. Diese und andere Fragen sollen bei der Informationsveranstaltung thematisiert werden.