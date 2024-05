Musik und Kabarett stehen unter anderem am 9.5.2024 auf dem Programm in Magdeburg. Die Ideen hat die Volksstimme aus dem Veranstaltungskalender zusammengestellt.

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Donnerstag, 9. Mai 2024, Programm. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Tipps aus dem Veranstaltungskalender zusammengetragen.

9. Sinfoniekonzert im Magdeburger Opernhaus

Svetoslav Borisov ist Erster Kapellmeister und Stellvertreter der Generalmusikdirektorin am Theater Magdeburg. Unter seiner Leitung spielt die Magdeburgische Philharmonie Elena Kats-Chernins "Obsidian Light" für Orchester, Sergei Prokofjews Violinkonzert Nr. 2 in g-Moll op. 63 und Robert Schumanns dritte Sinfonie in Es-Dur op. 97, die Rheinische im Rahmen des 9. Sinfoniekonzerts der Spielzeit. Beginn ist am 9. und 10. Mai jeweils um 19.30 Uhr im Opernhaus am Universitätsplatz 9.

Die Suche nach einem persönlichen musikalischen Stil zwischen Weltbürgertum und Heimatverbundenheit bestimmt die Werke, die der Svetoslav Borisov, selbst aus Bulgarien stammend und in Wien ausgebildet, für sein Konzertprogramm zusammengestellt hat. Der Konzertmeister der Magdeburgischen Philharmonie, Kammermusiker Yoichi Yamashita, präsentiert im Zentrum des Programms mit Prokofjews 2. Violinkonzert von 1935 eines der bedeutendsten Solokonzerte des 20. Jahrhunderts. Es entstand an einem Scheidepunkt in Prokofjews Leben: Seit 1920 in Paris lebend, komponierte es der Komponist in verschiedenen Ländern während seiner Konzertreisen. Doch der „musikalische Weltbürger“ verspürte Heimweh ins heimatliche Russland – nur wenige Monate später kehrte er in die Sowjetunion zurück.

Eine Weltbürgerin ganz anderer Art ist die in Taschkent geborene, in Moskau, Australien und Deutschland ausgebildete Elena Kats-Chernin, die Anfang der 1990er Jahre ihren ganz eigenen Stil entwickelte, der verschiedenste musikalische Traditionen integriert – zugänglich und virtuos, ohne populistisch zu sein.

Robert Schumann dagegen hat den deutschen Kultur- und Sprachraum zeitlebens nicht verlassen und fühlte sich zutiefst von der hiesigen Literatur und Musik geprägt, was sich auch in seiner zuletzt komponierten Sinfonie ausdrückt.

"Unsinn! Eine Vorstellung in Blau" im "... nach Hengstmanns

Am Donnerstag, dem 9. Mai , um 19.30 Uhr steht Tobias Hengstmann mit seinem Soloprogramm "Unsinn! Eine Vorstellung in Blau" auf der Bühne des Kabaretts "...nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37. Es ist die letzte Vorstellung in dieser Spielzeit.

Im zweiten Soloabend des kleinen HengstmannBruders geht es natürlich um Politik, aber vor allem auch darum, welche Auswirkungen politische Entscheidungen auf unser aller Leben haben. In einer Rezension der Volksstimme hieß es: "Nach einem lockeren Eingangsgeplänkel wird schnell klar, Tobias Hengstmann will seine persönlichen Gedanken teilen. Sorgen und Ängste ganz privater Natur spricht er an, ohne dabei das aktuelle politische Tagesgeschehen zu vergessen. Satire mit Hintersinn entsteht auf dem Brettl, ohne den erhobenen Zeigefinger und glaubhaft vermittelt."

LaStibo spielt an der Baracke

Zum Herrentag verwandelt sich der Studentenclub Baracke in eine Party-Location. Live dabei ist LaStibo.

Die Party findet traditionell bei schönem Wetter direkt neben dem Gebäude auf dem Unicampus am Universitätsplatz statt. Beginn ist um 10 Uhr.

Prinzessinnentag im Elbauenpark

Am Himmelfahrtstag an diesem Donnerstag, 9. Mai, veranstaltet der Elbauenpark wieder einen Prinzessinnentag. Dieser findet von 11 bis 18 Uhr im Rosengarten auf dem Kleinen Cracauer Anger statt.

Kinder sind dazu eingeladen, sich als Prinzessinnen, Prinzen, Burgfräulein oder Ritter zu verkleiden und in die Märchenwelt einzutauchen. Unter anderem wird ein Märchen-Fotoshooting angeboten, auf der Theaterbühne wird die „Die doppelte Elbauenprinzessin“ gezeigt und es soll ein Rätselspiel mit Chance auf Gewinne geben. Zudem werden Bastelstraße, Hüpfburgen, Bogenschießen und weitere Aktionen angekündigt.

Die Tageskarte kostet 9 Euro und ermäßigt 5,50 Euro. Kinder zwischen 1 und 6 Jahren zahlen 2 Euro. Für Inhaber einer Jahreskarte für den Elbauenpark ist der Eintritt frei.

Am Himmelfahrtstag erinnern Nadja Gröschner und Frank Kornfeld an Männer, die die Stadt über die Jahrhunderte geprägt haben. Aber da ja hinter jedem "Otto" eine wichtige Frau steht, wird diese zweistündige Tour auch die weibliche Seite der Stadt zeigen. Natürlich gibt es bei dieser feierlicher Donnerstagsverführung auch kulinarische (Herrentags)Überraschungen.

Treff ist am Guericke-Brunnen neben dem Alten Rathaus, Ende am Fürstenwall. Beginn ist um 11 Uhr. Tickets zu 15 Euro gibt es im Vorverkauf in der Sudenburger Feuerwache oder unter Telefon 0391/602809. Die Führung ist für Personen unter 12 Jahren nicht geeignet.

Abschied von Woyzeck im Theater Magdeburg

Zum letzten Mal steht am 9. Mai "Woyzeck" als Schauspiel nach Georg Büchner für ein Publikum ab 16 Jahren auf dem Spielplan am Theater Magdeburg. Die Vorstellung beginnt um 19.30 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64.

Regisseur Jan Friedrich transformiert die Geschichte in die Gegenwart und in ein an Computerspiele im Stile eines Ego-Shooters erinnerndes Setting. Das Publikum nimmt Woyzecks Perspektive ein und folgt ihm durch seine Welt, in der sich die Entscheidungsmöglichkeiten immer weiter reduzieren.

"Der Dämon der Mitte" im Theater an der Angel

"Der Dämon der Mitte" mit Ines Lacroix wird im Theater an der Angel in der Zollstraße 19 gezeigt. Vorstellungen sind für den 9., 10. und 11.5. um 20 Uhr sowie für den 12.5. um 17 Uhr geplant.

In der Schublade von Theateranglerin Ines Lacroix steckt so allerlei Stückstrandgut, diese Komödie gehörte schon seit einiger Zeit dazu und hat nur auf den rechten Zeitpunkt ihres Auftrittes gewartet. Entstanden ist diese französische Komödie nach der Comicvorlage von Florence Cestac. Dann eroberte ein Spielfilm die französischen Kinos und im Deutschen kam der Stoff auf die Bretter, die Welt bedeuten, und wurde fortan in vielen Theatern gespielt. Allerdings wären die Angler nicht ihrer selbst treu, wenn sie dem ganzen nicht ihre eigene Lesart einverleiben würden. So erlebt diese Komödie ein Revival in neuer Fasson. Schon die Wortschöpfung Comicomödie lässt eine Vorahnung entstehen.

MAW öffnet die Pforten

Über Himmelfahrt öffnet das MAW für ganze 24 Stunden seine Pforten. An diesem Tag werden wir auf drei Floors aktiv sein, mit einem Open-Air-Bereich, der vom Escape-Kollektiv gestaltet und bespielt wird. Im Modelllager erwartet euch ab 12 Uhr mittags hypnotischer und treibender Techno, der euch in eine andere Dimension trägt.

Auf dem Prüfstand wird es wie gewohnt richtig zur Sache gehen, mit pulsierenden Beats und energetischen Performances. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit euch eine inspirierende und kreative Atmosphäre zu schaffen, die den industriellen Kontext auf innovative Weise belebt und allen Geschlechtern Raum für Selbstentfaltung bietet.

Open Air auf der Insel der Jugend

Am 9. Mai 2024 lädt "Heikel Music" gemeinsam mit "TIHT" und der "Insel der Jugend" alle Musikliebhaber zum Himmelfahrt Open Air + Club Event ein.

Die Feierlichkeiten finden von 14:00 bis 06:00 Uhr auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8, 39104 Magdeburg statt. Das Programm beginnt um 14 Uhr mit einem kostenlosen Open-Air-Event und setzt sich ab 22 Uhr drinnen fort.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten waren im Vorverkauf zum Redaktionsschluss mehr zu haben für "Horizonte" um 19.30 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straß 64. Gegebenenfalls gibt es für einige Termine noch Restkarten an der Kasse.