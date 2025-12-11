Bill und Tom Kaulitz sind für ein Klassentreffen zurück nach Zielitz gereist. Für Bill war der Besuch besonders emotional: Der Star von "Tokio Hotel" wollte unbedingt seine Jugendliebe wieder sehen.

Die Kaulitz-Zwillinge besuchten kürzlich wieder ihre alte Heimat Zielitz. Bei einem Klassentreffen trafen die Brüder ehemalige Mitschüler.

Zielitz/DUR. – Kürzlich haben Tom und Bill Kaulitz ihrer alten Heimat wieder einen Besuch abgestattet. Für ein Klassentreffen sind die beiden Brüder von "Tokio Hotel" nach Zielitz gekommen.

In der jüngsten Folge ihres Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" berichten die Zwillinge ausführlich von ihrem Besuch in Zielitz. Tom erklärt den besonderen Anlass: "Ein Klassentreffen hast du doch nur alle 20 Jahre."

Klassentreffen in Zielitz: Bill hofft auf Wiedersehen mit Jugendliebe

Für Bill war der Weg zurück mehr als nur Nostalgie. Er wollte jemanden treffen, der ihn in seiner Kindheit stark geprägt hatte: seine frühere Jugendliebe. Über Umwege, soziale Medien und schließlich eine Sprachnachricht gelang es ihm, seinen damaligen Schwarm zu überzeugen.

Tom sagt im Podcast: "Es heißt eigentlich, dass er nicht kommt." Viele Menschen hätten versucht, ihn zu überreden, doch sicher war das nicht. Vermutlich auch wegen des Netflix-Teams, das für die neue Staffel "Kaulitz & Kaulitz" filmte.

Umso größer war Bills Überraschung beim Betreten des Gebäudes. "Ich bin mit der Annahme hingegangen, dass er nicht kommt. Dann laufe ich da rein, und dann steht er da und hat mich ganz doll und lange in den Arm genommen." Seine Jugendliebe soll gesagt haben: "Dass du noch an mich denkst". Und weiter: "Du warst immer mein kleiner Billy."

Bill und Tom Kaulitz: Unverständnis über Absagen zum Klassentreffen

Auch von den anderen ehemaligen Klassenkameraden wurden die Brüder herzlich begrüßt. Bill beschreibt die Stimmung so: "Ich habe das wirklich bei manchen auch schon in der Umarmung gemerkt, die so süß und herzlich war."

Doch nicht alle Mitschüler von damals waren gekommen. Das sorgte bei den Kaulitz-Zwillingen für Kopfschütteln.

Tom zeigt sich verärgert: "Einer hat gesagt: 'Ich muss früh aufstehen, dann komme ich nicht.'" Bill kann darüber nur den Kopf schütteln: "Einer hat auch gesagt: 'Wir feiern den Geburtstag meiner Tochter nach.' Da denk’ ich: Na, das kannst du doch auch einen Tag später machen."

Tom ergänzt deutlich: "Oder komm für eine halbe Stunde. Sag wenigstens Hallo! Also wirklich, wenn man in der Region wohnt und dann nicht vorbeikommt bei einem Klassentreffen, das verstehe ich gar nicht."

"Als absolute Königin": So prollig kam Bill Kaulitz zum Klassentreffen

Trotz mancher Absagen tat das der Stimmung keinen Abbruch. Bill verrät sogar, dass er seit Jahren von genau diesem Moment geträumt hat: "Ich habe mir früher immer vorgestellt, wenn ich mal ein Klassentreffen mache, dann komme ich natürlich als absolute Königin."

Und genau so kam es auch: "Wir haben uns eine Limo gemietet", erzählt der Sänger. "Wir sind ganz prollig vorgefahren."