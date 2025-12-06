Einladung an Tokio Hotel Harz statt Hollywood: Kaulitz-Brüder feiern den Wernigeröder Weihnachtsmarkt
In ihrem Podcast „Senf aus Hollywood“ kommen Bill und Tom Kaulitz gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus, wenn es um den Wernigeröder Weihnachtsmarkt geht. Dürfen sich Tokio-Hotel-Fans im Harz also auf einen Überraschungsbesuch der Zwillingsbrüder freuen?
06.12.2025, 06:15
Wernigerode. - Paris, London, New York – und Wernigerode! Wenn es nach den Kaulitz-Bürdern geht, kann die Harz-Stadt locker mit den Metropolen dieser Welt mithalten, wenn es um weihnachtliche Stimmung geht. Können Fans die beiden also bald auf dem Wernigeröder Weihnachtsmarkt entdecken?