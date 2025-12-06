In ihrem Podcast „Senf aus Hollywood“ kommen Bill und Tom Kaulitz gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus, wenn es um den Wernigeröder Weihnachtsmarkt geht. Dürfen sich Tokio-Hotel-Fans im Harz also auf einen Überraschungsbesuch der Zwillingsbrüder freuen?

Die Fans sind gespannt: Nehmen die Zwillingsbrüder Bill (links) und Tom Kaulitz die Einladung zum Wernigeröder Weihnachtsmarkt an?

Wernigerode. - Paris, London, New York – und Wernigerode! Wenn es nach den Kaulitz-Bürdern geht, kann die Harz-Stadt locker mit den Metropolen dieser Welt mithalten, wenn es um weihnachtliche Stimmung geht. Können Fans die beiden also bald auf dem Wernigeröder Weihnachtsmarkt entdecken?