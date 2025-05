Vom 9. bis 11. Mai wird das Traditionsfest mit einem abwechslungsreichen Programm gefeiert. Was die Besucher erwartet.

Das hat das 62. Blütenfest in Rogätz zu bieten

Freizeittipp in der Börde

Rogätz - Drei Tage lang wird in Rogätz das traditionelle Blütenfest gefeiert. Bereits heute steht von 14.30 bis 16.30 Uhr an der Grundschule das Familienfest auf dem Programm. Hier ist Spiel und Spaß vorbereitet. Zudem werden Blütenbändchen verkauft.

Ab 18 Uhr gibt es am Kapellenberg Fußball. Dann tritt die 1.Mannschaft des SV Concordia Rogätz gegen den Flechtinger SV an.

Der Fackelumzug mit der Rogätzer Drumline feat Sax’n Anhalt Orchester setzt sich um 20 Uhr ab Schulstraße/Fähranleger in Bewegung.

Musik mit „Drei G, Livemusik ohne Lärm“ gibt es ab 20.30 Uhr bis Mitternacht. Um 21.45 Uhr wird am Fähranleger das Feuerwerk gezündet.

Die „Funxbeat-Clubnight“ – die Partynacht mit DJ „Funxbeat“ – steigt von 22 bis 2 Uhr im Festzelt. Der Eintritt kostet 5 Euro.

Am Sonnabend, 10. Mai, öffnet um 11 Uhr am Schwarzen Weg die Blütenschenke an der „Alten Obstplantage“. Hier sorgt „Kidstown“ mit Ponyreiten, Streichelzoo, Livemusik und mehr für jede Menge Abwechslung.

Ab 13 Uhr ist das Pferdetaxi der „FreeRider“ Rogätz (nur mit Blütenbändchen) unterwegs. Haltestellen sind an der Blütenschenke, am Bermudadreieck (Festplatz) und am Marktplatz.

Krieg gehört ins Museum

Der „Tag der offenen Tür Klutturmtür“ beginnt um 13 Uhr. Bis 17Uhr ist die Ausstellung „Krieg gehört ins Museum“ – 400 Jahre Belagerung der Burg Rogätz – zu sehen. Kaffee und Kuchen werden im Tintenfass angeboten.

Der große Festumzug setzt sich um 14 Uhr an der Seilerstraße in Bewegung. Der Familiennachmittag im Festzelt mit Blasmusik, Kaffee und Kuchen sowie der Krönung der neuen Majestäten beginnt um 15 Uhr.

„Tick2Loud“ im Festzelt

Um 20 Uhr startet die Tanz- und Partynacht mit „Tick2Loud“ und DJ im Festzeit. Das Ende ist um 3Uhr vorgesehen. Der Eintritt kostet 5 Euro. Die Lasershow wird um 23.59 Uhr gestartet.

Der Sonntag, 11. Mai, beginnt um 9 Uhr am Kanal mit einem Frühschoppen und Tombola. Das Ende ist um 13 Uhr geplant.

„FreeRider“ mit Pferdetaxi

Das Pferdetaxi der „FreeRider“ (nur mit Blütenbändchen) ist an den Haltestellen Blütenscheune, Bermudadreieck (Festplatz) und Marktplatz unterwegs.

Von 10 Uhr bis 17 Uhr gibt es wieder den „Tag der offenen Klutturmtür“ mit der Ausstellung „Krieg gehört ins Museum“ sowie Kaffee und Kuchen im Tintenfass.

„Kidstown“ bietet Familienprogramm

Die Blütenschenke am Schwarzen Weg an der „Alten Obstplantage“ öffnet um 10 Uhr. Hier bietet „Kidstown“ wieder Ponyreiten, Streichelzoo und mehr.

Der Familiennachmittag beginnt um 14 Uhr im Festzelt. Es gibt Kaffee, Kuchen, eine Tombola, Talentshow sowie die Auswertung des Wettbewerbes „Schönste Straße/Schönstes Haus 2025“ und die Auswertung des Kreativwettbewerbes „Mein Rogätz“. Von 17 bis 18 Uhr klingt das Fest bei der Aftershowparty mit DJ am Bermudadreieck aus.