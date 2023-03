In Barleben wird ein in Sachsen-Anhalt einmaliges Forschungszentrum für die Entwicklung innovativer Fahrzeuge gebaut. Die Gebäudehülle steht mittlerweile.

Nachhaltige Antriebstechnologien: Forschungszentrum der Uni in Barleben fast fertig

Das neue Forschungszentrum für Nachhaltige Antriebstechnologien in Barleben nimmt Gestalt an.

Barleben - Das künftige „Centre for Method Development“ der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg im Technologiepark Ostfalen in Barleben nimmt Gestalt an. Das Gebäude ist fertiggestellt und bereits mit Fenstern und Türen abgedichtet.