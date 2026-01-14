Mit dem Naturführer und Autor Paul Dörfler kann die Vogelwelt rund um den Adamsee in Barleben erkundet werden.

Experte Paul Dörfler führt durch die Vogelwelt am Adamsee in Barleben

Barleben - Warm anziehen und Fernglas einpacken heißt es am kommenden Sonntag, 18. Januar, in Barleben. Gemeinsam mit dem Naturführer und Buchautor Paul Dörfler kann die Vogelwelt rund um den Adamsee erkundet werden. Der Winter sei die perfekte Zeit zum Beobachten von Vögeln, heißt es in einer Ankündigung für die Vogel-Exkursion.