Die Gemeindeverwaltung lädt Senioren zur Weihnachtsfeier mit Kaffee und Kuchen am 11. Dezember ins Vereinshaus Gutenswegen ein. Wie ab sofort Tickets gesichert werden können.

Die Gemeindeverwaltung der Niederen Börde und das DRK laden zur Seniorenweihnachtsfeier nach Gutenswegen ein.

Gutenswegen - Senioren in der Niederen Börde aufgepasst: Die Gemeindeverwaltung und der DRK-Kreisverband Börde laden zur Weihnachtsfeier ein. Die Fete im Advent findet am Donnerstag, 11. Dezember, ab 15 Uhr im Vereinshaus der Gutensweger Karnevalisten in der Teerstraße statt.