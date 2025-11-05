Weihnachtsfreude für Senioren Festlicher Adventsnachmittag für Senioren in der Niederen Börde
Die Gemeindeverwaltung lädt Senioren zur Weihnachtsfeier mit Kaffee und Kuchen am 11. Dezember ins Vereinshaus Gutenswegen ein. Wie ab sofort Tickets gesichert werden können.
05.11.2025, 07:00
Gutenswegen - Senioren in der Niederen Börde aufgepasst: Die Gemeindeverwaltung und der DRK-Kreisverband Börde laden zur Weihnachtsfeier ein. Die Fete im Advent findet am Donnerstag, 11. Dezember, ab 15 Uhr im Vereinshaus der Gutensweger Karnevalisten in der Teerstraße statt.