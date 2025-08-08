Hilfe bei Demenz in der Pflege Idee für Rentner: Jetzt sollen Tiere den Senioren helfen
Das Seniorenzentrum in Wolmirstedt arbeitet mit einer Alpaka-Ranch zusammen. Die Tiere sollen in der Pflege unterstützen. Dabei ist das nicht das einzige Fellangebot für die Rentner.
08.08.2025, 10:08
Wolmirstedt. - Wenn das Gedächtnis demenzbedingt im Alter nachlässt und auch die Mobilität immer weiter eingeschränkt wird, können Seniorenresidenzen wie das des Flechtinger Pflegedienstes Besonderes leisten. Denn dort wird tierische Hilfe in Anspruch genommen. Aus gleich mehrfacher Sicht.