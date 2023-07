Diagnose Blutkrebs: Die Diagnose traf Rene Splettstößer erstmals in der neunten Klasse. Zwei Stammzellenspenden hat er seither bekommen, nun ist der Krebs wieder da. Seine ehemalige Klasse hat ein Überraschungstreffen organisiert.

Wolmirstedt - Die Hoffnung war groß. Die zweite Stammzellenspende wirkte. Es schien, als hätte Rene Splettstößer die Leukämie nach über zweijährigem Kampf besiegt. Nun traf ihn die Hiobsbotschaft: Der Blutkrebs ist zurück. Seine ehemalige Klasse wollte mit dem verabredeten Klassentreffen nicht bis zum September warten.

Petra Müller ist die ehemalige Klassenlehrerin von Rene Splettstößer und hat ihre Schützlinge bereits vor einem Jahr aus der Barleber Schule entlassen.

Sie haben die zehnte Klasse abgeschlossen, einige haben bereits ein Jahr Ausbildung hinter sich, andere haben das Fachabitur drangehängt. Rene Splettstößer indes kämpft seit über zwei Jahren um sein Leben.

„Wir wünschen ihm, dass er den Krebs überlebt“, sagen Thalia, Celina, Nele und Lilli. Sie hoffen, dass auch er eine berufliche Zukunft planen kann. Bisher hatte der 17-jährige Rene keine Zeit, Pläne zu schmieden.

Für ihn geht es seit der neunten Klasse ums Hoffen und Bangen, die Suche nach passendem Stammzellenspender, rechtzeitige Stammzellenspenden, ums Überleben.

„Sowas hat keiner verdient“, sagen seine ehemaligen Mitschülerinnen, „aber Rene schon gar nicht.“ Er sei ein ruhiger Typ gewesen, einer, der immer ein Lächeln auf den Lippen hat, positiv ist, ein offenes Ohr für andere hat, einen Rat, eine Umarmung.

„Er hat Mitschüler auch vor den Lehrern verteidigt“, berichten seine ehemaligen Klassenkameraden. Das bestätigt auch seine ehemalige Lehrerin Petra Müller.

Eigentlich hatte sich Rene Splettstößer, der große junge Mann , der hinten etwa in der Mitte steht, ein Klassentreffen im September gewünscht. Er wollte mit den ehemaligen Mitschülern und Mitschülerinnen des Sieg über den Krebs feiern. Nun ist die Leukämie zurück. Fotos: Gudrun Billowie

Auch deshalb war es der Klasse wichtig, das Klassentreffen sofort am 8. Juli förmlich aus dem Boden zu stampfen. Das Wiedersehen war eigentlich für September geplant, das hatte sich Rene gewünscht. „Wenn der Krebs endgültig besiegt ist.“

Es sah zunächst hoffnungsvoll aus, die Stammzellen schienen anzuwachsen. Nun kehrte die Krankheit zurück, mitten im Sommer. Niemand wollte bis zum September auf das Klassentreffen warten.

Für Rene war dieses Klassentreffen trotzdem eine Überraschung. Seine ehemaligen Mitschüler hatten es organisiert. Im Boot waren auch seine Familie, Lehrer, pädagogische Mitarbeiter, außerdem hatten Frostkauf Hermsdorf, Ulis Partyservice aus Haldensleben, Fleischerei Wodicka aus Ackendorf und Rewe hatten ihre Waren beigesteuert, der Barleber Schützenverein den Raum gestellt. Nur Rene wusste nichts.

Er freute sich, aber er war auch überwältigt. All die bekannten Gesichter. All die Umarmungen. All die guten Worte. Rene zog sich erst mal zurück. Brauchte einen Moment, bis er sich gewachsen fühlte.

Außerdem war es heiß, weit über 30 Grad. So ein Wetter strengt selbst gesunde Menschen an. Seine ehemaligen Mitschüler hatten aber auch eine weitere Veränderung bemerkt: „Rene ist so erwachsen geworden.“ Die schwere Zeit hat ihre Spuren hinterlassen.

Thalia, Celina, Nele und Lilli wussten: Zu Rene konnte man mit jedem Problem kommen. Er hatte immer ein offenes Ohr und einen Rat. Foto: Gudrun Billowie

Sie schenkten ihm ein Plüschtier, Yoshi, eine Art Saurier, den er immer so gemocht hatte. Dietmar Neubauer, Holzkünstler aus Loitsche, der seine Holzfiguren gegen Spenden für krebskranke Kinder weggibt, hatte eine Bank gebaut, die viel Raum für Kreativität ließ.

Jeder aus Renes ehemaliger Klasse konnte sich darauf mit Pinsel und Farbe verewigen. Und natürlich darf bei einem Klassentreffen im Schützenhaus auch jeder einmal schießen.

Es wurde ein entspannter Nachmittag, der mit Liedern zur Gitarre ausklang. Es soll wieder Klassentreffen geben. Dann soll Rene dabei sein. Thalia, Celina, Nele, Lilli und die anderen sagen: „Wir wünschen ihm alles Glück der Welt.“