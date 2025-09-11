Anmeldungen zum diesjährigen Lodenmantelrennen in Klein Ammensleben sind nur noch eingeschränkt möglich. Deshalb verweisen die Organisatoren auf den offiziellen Anmeldetag am Freitag, dem 26. September, von 18 bis 20 Uhr im Versammlungsraum der Feuerwehr in der Lithenbergstraße.

Archivfoto: Sebastian Pötzsch