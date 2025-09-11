Kult-Tradition aus DDR-Zeiten Ostalgie in Perfektion: So können Besucher sich für für das Lodenmantelrennen anmelden
Wer an dem verrückten Gaudi teilnehmen möchte, sollte sich einen ganz wichtigen Termin vormerken. Denn vorab kann sich nicht registriert werden.
11.09.2025, 09:00
Klein Ammensleben - Voranmeldungen zur Teilnahme am Lodenmantelrennen in Klein Ammensleben sind nur noch eingeschränkt möglich. Das hat der Vorsitzende des örtlichen Kultur- und Geschichtsvereins, Reinhard Schimka, mitgeteilt und dies mit „technischen, organisatorischen und Abrechnungsgründen“ erklärt.