  4. Kult-Tradition aus DDR-Zeiten: Ostalgie in Perfektion: So können Besucher sich für für das Lodenmantelrennen anmelden

Wer an dem verrückten Gaudi teilnehmen möchte, sollte sich einen ganz wichtigen Termin vormerken. Denn vorab kann sich nicht registriert werden.

Von Sebastian Pötzsch 11.09.2025, 09:00
Anmeldungen zum diesjährigen Lodenmantelrennen in Klein Ammensleben sind nur noch eingeschränkt möglich. Deshalb verweisen die Organisatoren auf den offiziellen Anmeldetag am Freitag, dem 26. September, von 18 bis 20 Uhr im Versammlungsraum der Feuerwehr in der Lithenbergstraße.
Klein Ammensleben - Voranmeldungen zur Teilnahme am Lodenmantelrennen in Klein Ammensleben sind nur noch eingeschränkt möglich. Das hat der Vorsitzende des örtlichen Kultur- und Geschichtsvereins, Reinhard Schimka, mitgeteilt und dies mit „technischen, organisatorischen und Abrechnungsgründen“ erklärt.