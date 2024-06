Beim Aktionstag des SV Concordia Rogätz gibt es auf dem Sportplatz am Kapellenberg spannende Wettkämpfe und eine Auszeichnung vom Kreissportbund. Das sind die Gewinner.

Die Familienolympiade war auch in diesem Jahr wieder beliebt.

Rogätz - Der Sport- und Familientag des SV Concordia Rogätz sorgte auf dem Kapellenberg für spannende Wettkämpfe.

Den Anfang machte die Familienolympiade, bei der die sportlich-kreativste Familie gesucht wurde. Es nahmen insgesamt 31 Teams – mindestens zwei Erwachsene und ein Kind bis 12 Jahre – teil. Sie testeten ihr Geschick an zehn Spielstationen, die von der Gymnastikabteilung betreut wurden. Auf Kreativität kam es bei den „Montagsmalern“ an. Hier mussten Begriffe gemalt und erraten werden. Kombinationssinn war beim „Rogätzer Parship“ gefragt. Hier mussten in einem abgewandelten Memory-Spiel Rogätzer „Paare“ gesucht und gefunden werden – beispielsweise passte das Logo des Sportvereins Concordia zum Foto des Vereinsvorsitzenden Holger Wöllm.

Fußball-Herren bestreiten letztes Spiel der Saison

Ein wenig Glück brauchten die Teilnehmer an der Station „Würfelhüpfen“ und Treffsicherheit konnte an der großen Fußballdartscheibe bei der Station „Ally Pally“ unter Beweis gestellt werden.

Als Sieger ging Familie John vom Platz, die sich vor Familie Albrecht und Familie Heger durchsetzen konnte. Alle teilnehmenden Familien erhielten einen prall gefüllten Beutel mit kleinen Geschenken sowie eine Urkunde. Für die drei Erstplatzierten gab es dazu Gutscheine für gemeinsame Familienunternehmungen.

Die Fußball-Herren traten am Nachmittag zu ihrem letzten Saisonspiel an. Gegner war der Osterweddinger SV, der sich zum Kreismeister kürte.

Holger Wöllm (r.) und Tobias Wagner (l.) nehmen die Ehrung vom Präsidenten des Kreissportbundes Börde, Torsten Fieseler, entgegen. Foto: SV Concordia Rogätz

Bevor es wieder sportlich zuging, hatte der angereiste Präsident des Kreissportbundes Börde, Torsten Fieseler, eine Überraschung nach Rogätz gebracht: Er verlieh dem Verein das Gütesiegel „Familienfreundlicher Sportverein“ des Landessportbundes Sachsen-Anhalt. Der Vereinsvorstand um Holger Wöllm und Tobias Wagner nahm diese Ehrung stolz entgegen und bedankte sich beim Kreissportbund für die gute, wachsende Zusammenarbeit und die geleistete Unterstützung bei der Bewerbung für das Gütesiegel.

Danach wurde der Beachvolleyballcup angepfiffen. Neun bunt gemischte Freizeitmannschaften baggerten und pritschten um Ruhm und Ehre. Hier hatte am Ende das Team „Jartenfreunde“ aus Mahlwinkel, das sich im Finale kurz vor Einbruch der Dunkelheit gegen das Team von Familie Albrecht durchsetzte, die Nase vorn.

Abgerundet wurde der Sport- und Familientag durch eine Hüpfburg und Kinderschminken, was die kleinsten Besucher gern annahmen. Auch das Wetter spielte mit, so dass der Sport- und Familientag eine gelungene Veranstaltung war, die am Bierwagen und Grill ausklang.

Dank an Unterstützer und Helfer

Der Vereinspräsident Holger Wöllm resümiert: „Ich bedanke mich bei allen, die zum Gelingen des Festes beigetragen haben. Das sind zum einen die Sponsoren und die Gemeinde, die das Event finanziell und mit Sachpreisen unterstützt haben. Zum anderen sind es die zahlreichen Vereinsmitglieder, die wochenlang in die Vorbereitungen involviert waren und bei der Durchführung unterstützten. Und vor allem gilt mein Dank den aktiven Teilnehmern sowie unseren Gästen und Zuschauern.“