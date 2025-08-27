Der Chor „TonArt“ aus Samswegen lockt mit seinen Konzerten immer wieder Hunderte Besucher an. Die Veranstaltungen sind stets ausverkauft. Kein Wunder, denn der moderne Chor setzt das Klangerlebnis auf ganz besondere Weise um.

So einfach schafft ein kleiner Chor in Samswegen, was nicht mal große Stars hinkriegen

Samswegen. - Wo so mancher Künstler inzwischen vor halbleeren Hallen spielt, hat der Chor „Tonart“ keine Probleme - ganz im Gegenteil sogar. Die Karten sind nur Tage nach der Ankündigung regelmäßig restlos ausverkauft. Und dass, obwohl es den Chor erst seit drei Jahren gibt.