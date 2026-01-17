Der Förderverein der Dorfkirche „Sankt Katharina“ in Gutenswegen hat einen neuen Vorstand. 2026 sind mehrere Projekte und Veranstaltungen geplant.

Peter Vorwerk (links) ist als Vorsitzender des Gutensweger Kirchfördervereins wiedergewählt worden. Im August 2023 nahm er mit Helfern die Reste der originalen Orgel in Empfang.

Gutenswegen - Die Führung des Fördervereins „Dorfkirche Sankt Katharina“ Gutenswegen hat sich neu aufgestellt. Zwar ist während der Vorstandswahl während der Mitgliederversammlung Peter Vorwerk erneut zum Vorsitzenden gewählt worden. Dafür wurde Gutenswegens Ortsbürgermeister Andreas Leonhardt (CDU) für das Amt des Stellvertreters gewonnen. Mit Judy Wendel und Marion Schmechtig ist der neue Vorstand vollzählig und arbeitsbereit.