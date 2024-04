Meitzendorf soll seinen Dorfcharakter behalten. Dennoch sollen künftig Solaranlagen unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt sein. Was Bauherren wissen müssen.

Meitzendorf - Meitzendorf will moderner werden. Zwar soll das historisch gewachsene Ortsbild erhalten bleiben. Dennoch sollen neue Anforderungen an Gebäude hinsichtlich der energetischen Versorgung sowie der Wärmedämmung berücksichtigt werden. Was sich für Eigentümer und Bauherren ändert.