Über 800 Teilnehmer in Nadelfilz wollen in Klein Ammensleben an den Start gehen

Klein Ammensleben - Die Organisatoren des alljährlichen Lodenmantelrennens in Klein Ammensleben vermelden einen Rekord. Erstmals werden am Sonnabend, 4. Oktober, über 800 in Nadelfilz gekleidete Teilnehmer um die besten Plätze an den Start gehen.