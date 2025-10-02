Lodenmantelrennen mit Rekordandrang Über 800 Teilnehmer in Nadelfilz wollen in Klein Ammensleben an den Start gehen
Das Lodenmantelrennen bricht alle Rekorde: Über 800 Teilnehmer starten am 4. Oktober. Doch damit stehen die Organisatoren vor großen logistischen Herausforderungen.
02.10.2025, 11:00
Klein Ammensleben - Die Organisatoren des alljährlichen Lodenmantelrennens in Klein Ammensleben vermelden einen Rekord. Erstmals werden am Sonnabend, 4. Oktober, über 800 in Nadelfilz gekleidete Teilnehmer um die besten Plätze an den Start gehen.