  4. Lodenmantelrennen mit Rekordandrang: Über 800 Teilnehmer in Nadelfilz wollen in Klein Ammensleben an den Start gehen

Das Lodenmantelrennen bricht alle Rekorde: Über 800 Teilnehmer starten am 4. Oktober. Doch damit stehen die Organisatoren vor großen logistischen Herausforderungen.

Von Sebastian Pötzsch 02.10.2025, 11:00
An den einzelnen Stationen ist nicht nur Zielgenauigkeit gefragt, sondern auch Pünktlichkeit, schließlich müssen alle 800 Teilnehmer den Parcours bis zum Ende bewältigen. Archivfoto: Steffi Pretz

Klein Ammensleben - Die Organisatoren des alljährlichen Lodenmantelrennens in Klein Ammensleben vermelden einen Rekord. Erstmals werden am Sonnabend, 4. Oktober, über 800 in Nadelfilz gekleidete Teilnehmer um die besten Plätze an den Start gehen.