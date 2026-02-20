Zeitlos robuste Raritäten Unkaputtbare Liebe: Warum DDR‑Elektrogeräte Menschen von Berlin bis Sachsen verbinden
Ob Mixer, Waschautomat oder Werkzeug: Die Resonanz auf den Aufruf der Zerbster Volksstimme zeigt, wie viele robuste DDR‑Geräte bis heute täglich arbeiten – und welche Geschichten dahinterstecken.
Aktualisiert: 23.02.2026, 11:23
Zerbst - Robust und langlebig sind DDR-Elektrogeräte nach wie vor bei vielen in liebevoller Nutzung. Und darauf sind ihre Besitzer spürbar stolz. Das beweist unsere Volksstimme-Serie „Unkaputtbar“.