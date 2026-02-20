weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. DDR-Geräte verbinden Menschen bis heute in ganz Ostdeutschland

Zeitlos robuste Raritäten Unkaputtbare Liebe: Warum DDR‑Elektrogeräte Menschen von Berlin bis Sachsen verbinden

Ob Mixer, Waschautomat oder Werkzeug: Die Resonanz auf den Aufruf der Zerbster Volksstimme zeigt, wie viele robuste DDR‑Geräte bis heute täglich arbeiten – und welche Geschichten dahinterstecken.

Von Daniela Apel Aktualisiert: 23.02.2026, 11:23
Produkte aus der DDR sind immer noch gefragt und viele Elektrogeräte aus dieser Zeit bis heute in Nutzung.
Zerbst - Robust und langlebig sind DDR-Elektrogeräte nach wie vor bei vielen in liebevoller Nutzung. Und darauf sind ihre Besitzer spürbar stolz. Das beweist unsere Volksstimme-Serie „Unkaputtbar“.