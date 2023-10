Kultur, Party, Radtour, Cocktails: „Flakupa“ steht für Fläming Kultur Partie und ist ein Fest, das zum dritten Mal stattfindet. Was morgen, am 8. Oktober 2023, geboten wird.

Cocktails bedeuten für Martin Kramer Leidenschaft. Im Mittelpunkt steht für ihn beim Barbesuch allerdings gar nicht so sehr das Getränk oder gar der Barkeeper, sondern der Gast. „Wir müssen gute Gastgeber sein“, sagt er. Am Sonntag, 8. Oktober 2023, ist er im „Eckernkamp“ in Nedlitz.

Fläming - Zur Flakupa findet am Sonntag, 8. Oktober 2023, Kunst und Kultur in der Natur an verschiedenen wunderschönen Dörfern und versteckten Plätzen im Fläming in Sachsen-Anhalt und Brandenburg statt. Der Naturpark Fläming e. V. bietet für die Flakupa nur den Rahmen. Alle Akteure sind eigenverantwortlich, organisieren ihre Angebote selbst und auf eigene Kosten. Die Flakupa ist die Bühne, die die Mitwirkenden als solche verstehen.

Annekatrin Els, Mitarbeiterin im Naturpark Fläming, verweist darauf, dass alle Veranstalter sich bemühen, die Veranstaltungsorte für Menschen mit Behinderungen zugänglicher zu machen. Auch sind Menschen mit Behinderungen eingeladen, ebenfalls als Akteure aufzutreten und zum Programm beizutragen. Auch Wander-, Rad- und Shuttletouren zu den einzelnen Veranstaltungsorten sind zum Teil organisiert. Jeder Veranstaltungsort bemüht sich außerdem um das leibliche Wohl der Besucher.

Im Vergleich zum Vorjahr stehen bei der dritten Auflage ein paar andere Veranstaltungsorte auf dem Plan. Natürlich lassen sich nicht alle Stationen von dem Einzelnen an einem Tag anlaufen. Das sei auch gar nicht das Ziel, so Annekatrin Els. „Wir wollen die Leute ermutigen, ihr eigenes Programm für den Tag zusammenzustellen“, sagt sie. Sie empfiehlt, dorthin zu fahren, wo man noch nicht gewesen ist. Vor Ort sollte man sich dann Zeit nehmen, denn meist gibt es mehrere Angebote.

An der Burg in Lindau startet am Sonntag, 8. Oktober 2023, um 10 Uhr eine Radtour. Sie führt nach Nedlitz, Grimme und Hundeluft. Thomas Höfs

Einen konkreten Tipp hat sie nicht. „Überall gibt es coole Sachen“, weiß sie. Jeder einzelne Akteur versuche schließlich sich besonders zu präsentieren, das Außergewöhnliche hervorzuheben, Originelles zu zeigen und für Erlebnisse zu sorgen.

Nedlitz

Ab 11 Uhr Waldgaststätte Am Eckernkamp in Nedlitz, leckere Cocktails, gemixt von Martin Kramer, dem mehrfach prämierten deutschen Cocktailmeister. Die Band Tom & Teachers spielt Rockmusik der 60er Jahre bis heute!

Von 11 bis 16 Uhr jeweils zur vollen Stunde Jin Shin Jyutsu mit Susanne Hugo und Enrico Thiele. Jin Shin Jyutsu ist Energiearbeit. Diese sanfte und kraftvolle Kunst lässt emotionale Intelligenz, Empathie, Mitgefühl und Resilienz in jedem Menschen wachsen.

Grimme

10 Uhr Kirchenführung und Turmbesichtigung in der St. Johannis Kirche, 10.30 und 14.30 Uhr Workshops in der Hubertusstraße: Kränze binden, Ton verarbeiten, Eulen basteln, Kosten: 12 Euro Erwachsene, 5 Euro Kinder, 13.30 Uhr Kirchenführung und Turmbesichtigung in der St. Johannis Kirche.

Jeber-Bergfrieden

Naturlehrpfadhaus in Jeber-Bergfrieden (Ausschilderung ab dem Bahnhof) 10 und 14 UhrWald atmen - jeweils eine zweistündige Wanderung mit Waldbaden und Yoga mit Burkhard Duhm, einem erfahrenen Waldbaden- und Yoga-Lehrer, geführt. Die Kosten pro Person betragen 15 Euro.

11 und 15 Uhr Konzert mit Saskia Nazet. Sie spielt auf der Gitarre Coversongs verschiedener Künstler, eigene Lieder und singt Mantras, 11 bis 16 Uhr ist die Naturparkmitarbeiterin Petra Erhardt vor Ort und beantwortet Fragen zur Arbeit des Naturparks und zum Gelände des Naturlehrpfades.

Stackelitz

Um 10 Uhr öffnet Astrid Lesnik ihr Atelier an der Straße nach Serno 19. Die wunderbaren Werke der Künstlerin können angeschaut der nächste Malkurs vereinbart euren werden.

Das Atelier Fläming von Johanna Groß an der Stackelitzer Dorfstraße 28 in der Alten Schmiede ist noch am Entstehen und öffnet schon einmal die Türen mit Handgemachtem, Individuellem und Regionalem aus dem Fläming, 11 bis 12 Uhr Workshop „Farbe, Stil, Persönlichkeit“, 14 Uhr Bianca Möller stellt die Marke „Echt Fläming“ vor, 13 bis 18 Uhr Fehlkauf- und Designer Restposten-Sale.

Raben

In der St. Johanniskirche von Grimme gibt es Führungen und Turmbesichtigungen im Rahmen der Flakupa. Foto: Petra Wiese Petra Wiese

Im Naturparkzentrum Hoher Fläming in Raben wird im Bergmolchzimmer wird die Sonderausstellung „Aquarellsonntag“ präsentiert.

Die Dauerausstellung Ritterburgen, Rummeln, Riesensteine im Dachgeschoss der „Alten Brennerei“ ist geöffnet. Im Garten der Sinne gibt es im Schaugarten die letzten Tomaten und Bohnen zu sehen. Außerdem kann am „Blührad“ die aktuelle phänologische Jahreszeit bestimmt werden.

Buchholzmühle

Ab 11 Uhr lädt die Waldpension Buchholzmühle im OT Mühlstedt ein. 11 Uhr Lesewanderung mit Ernst Paul Dörfler, Umweltschützer und Autor aus Steckby, jeweils zur vollen Stunde von 11 bis 15 Uhr Kräuterwanderung Kräuterfrau Sabine Priezel, 12.30 bis 13.30 Uhr Leichtes Yoga - Atem und Entspannungsübungen für Anfänger (5 Euro). Ab 14.30 Uhr Urban Sketching mit J. Hundt von den Urban Sketchern Dessau Wörlitz. 13.30 und 15 Uhr musikalische Kulturreise„ mit dem Duo “„Fraitakt“„ ( Akkordeon und Percussion).

Pülzig

Ferienwohnung Mohnblume in Pülzig: 11 bis 12 Uhr Ausstellungseröffnung Lost Places von Grit Lichtblau mit Musik von und mit Hanna Ruhl. 12 Uhr geführte Wanderung um Pülzig – 10 Kilometer/2 Stunden mit Zwischenstopp in der Wahlsdorfer Kirche, 13 und 14 Uhr Infos über den Dauerwaldgedanken von Doreen Einhenkel-Arle von der Stiftung Dauerwald Bärenthoren. 14 bis 15 Uhr Musik von Hanna Ruhl, 15.30 und 17 Uhr SKA-Punk Konzerte von „Die unentdeckten One Hit Wonder“ aus Magdeburg.

Buchholz

Geöffnete Buchholzer Kirche ab 11 Uhr mit Bibel- und Gesangbücherausstellung, Basteln mit Naturmaterialien für Kleine und Große.

Rita Volkmann aus Wahlsdorf stellt in der Kirche ihre Kunst aus. Dazu gibt es handgemachte Musik. Foto: Rita Volkmann NP

Hundeluft

Ab 13 Uhr wird in der St. Bonifatiuskirche in Hundeluft der Hundelufter Künstler Hans-Rüdiger Neuhaus einzigartige Bilder aus seiner privaten Sammlung ausstellen. Dazu gibt es mehrere Blöcke selbst komponierte Musik des Hundelufter Liedermachers Eberhard Möritz.

Wahlsdorf

Ab 13 Uhr Kunstausstellung in der Wahlsdorfer Kirche Rosetta – Art: mit Malkunst von Rita Volkmann.

Coswig

Im Simonetti Haus beginnt 16 Uhr ein Theaterstück „Die Acharner“, die Komödie des Aristophanes.

Radtouren

Ab 10 Uhr Lindau an der Burg – Nedlitz (13 Uhr)– Grimme (14 Uhr) – Hundeluft (17 Uhr). Oder: Treffpunkt 9.45 Uhr Bahnhof Wiesenburg (9.32 Uhr in Wiesenburg, dann auf dem Flämingradweg, über Schmerwitz nach Buchholz und weiter nach Raben.