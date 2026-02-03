Jüdische Schicksale Eindrucksvolle Begegnung: Israelische Nachfahren von Opfern des Holocaust im Austausch mit Zerbster Schülern
Enkel von verfolgten und ermordeten Zerbster Juden kommen mit Zehntklässlern ins Gespräch. Der Austausch hinterlässt Spuren auf beiden Seiten.
03.02.2026, 06:51
Zerbst - „Es sind Tage des schmerzhaften Rückblicks, aber für uns hier in Zerbst sind es auch Tage, an dem wir der Geschichte Namen und Gesichter zurückgeben“, betont Uri Schiff. Gemeint sind damit die Stolpersteine für seine Großeltern Karl und Ida Schiff sowie deren Kinder Lore und Werner-Julius, die am Gedenktag in der Gartenstraße verlegt wurden.