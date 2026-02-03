Enkel von verfolgten und ermordeten Zerbster Juden kommen mit Zehntklässlern ins Gespräch. Der Austausch hinterlässt Spuren auf beiden Seiten.

Eindrucksvolle Begegnung: Israelische Nachfahren von Opfern des Holocaust im Austausch mit Zerbster Schülern

Die Schüler der 10a der Sekundarschule „Ciervisti“ empfanden den Besuch der israelischen Familien Schiff und Gottschalk mit Zerbster Wurzeln als einen ganz besonderen Besuch.

Zerbst - „Es sind Tage des schmerzhaften Rückblicks, aber für uns hier in Zerbst sind es auch Tage, an dem wir der Geschichte Namen und Gesichter zurückgeben“, betont Uri Schiff. Gemeint sind damit die Stolpersteine für seine Großeltern Karl und Ida Schiff sowie deren Kinder Lore und Werner-Julius, die am Gedenktag in der Gartenstraße verlegt wurden.