Am zweiten Oktoberwochenende, vom 10. bis 12. Oktober 2025, stehen Natur, Kunst, Kultur und Kulinarik im Fläming bei der Fläming-Kultur-Partie (Flakupa) wieder im Mittelpunkt. Die Vorbereitungen dafür laufen. Worauf Sie sich freuen dürfen.

Zur Vorbereitung der Flakupa gehörte auch ein Koch-Workshop im Bornumer Landhaus.

Bornum. - Die Fläming-Kultur-Partie verwandelt den Naturpark Fläming und zehn Ortschaften - nämlich Coswig, Pülzig, Raben, Mühlsdorf, Buko, Buro, Bärenthoren, Stackelitz, Roßlau und Ragösen - in ein Festival, das von Achtsamkeit bis Kulinarik reicht. Wie Regionalität und selbst kochen im Mittelpunkt gerückt wird.