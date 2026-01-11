Eil
Pläne im neuen Jahr Freibad wird zurückgebaut, Straßen ausgebaut und Gehwege gemacht: 2026 ist viel geplant in den Zerbster Ortschaften
2025 wurde einiges in Lindau, Bornum, Trebnitz, Gehrden und Co. umgesetzt. 2026 stehen bereits neue Projekte in den Startlöchern. Straßen, Gehwege, Straßenbeleuchtung und ländliche Wege stehen hier im Fokus. Was wo gemacht werden soll.
11.01.2026, 11:01
Zerbst - Ländliche Wege sind immer wieder Thema in den Ortschaften der Einheitsgemeinde. Vielerorts wird eine mangelnde Unterhaltung beklagt. Schäden werden mehr, der Zustand ländlicher Weg verschlechtert sich.