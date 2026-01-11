weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Pläne im neuen Jahr: Freibad wird zurückgebaut, Straßen ausgebaut und Gehwege gemacht: 2026 ist viel geplant in den Zerbster Ortschaften

Pläne im neuen Jahr Freibad wird zurückgebaut, Straßen ausgebaut und Gehwege gemacht: 2026 ist viel geplant in den Zerbster Ortschaften

2025 wurde einiges in Lindau, Bornum, Trebnitz, Gehrden und Co. umgesetzt. 2026 stehen bereits neue Projekte in den Startlöchern. Straßen, Gehwege, Straßenbeleuchtung und ländliche Wege stehen hier im Fokus. Was wo gemacht werden soll.

Von Petra Wiese 11.01.2026, 11:01
Die Kreuzung in Bornum wurde im vergangenen Jahr fertiggestellt. Nun ist der Straßenbau in Richtung Mühlsdorf in Gange.
Zerbst - Ländliche Wege sind immer wieder Thema in den Ortschaften der Einheitsgemeinde. Vielerorts wird eine mangelnde Unterhaltung beklagt. Schäden werden mehr, der Zustand ländlicher Weg verschlechtert sich.