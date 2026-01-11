Pläne im neuen Jahr Freibad wird zurückgebaut, Straßen ausgebaut und Gehwege gemacht: 2026 ist viel geplant in den Zerbster Ortschaften

2025 wurde einiges in Lindau, Bornum, Trebnitz, Gehrden und Co. umgesetzt. 2026 stehen bereits neue Projekte in den Startlöchern. Straßen, Gehwege, Straßenbeleuchtung und ländliche Wege stehen hier im Fokus. Was wo gemacht werden soll.