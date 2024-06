Das Zerbster Heimatfest bekommt wieder frischen Wind. Ein kleiner Auftakt ist dazu am Freitag, 21. Juni, bei der Fête de la Musique in Zerbst zu erleben.

Zerbst - Mit „Haltmafest“ von der Band The Artcores hat das Zerbster Heimatfest seit 2023 eine neue Hymne. Und auch in diesem Jahr gibt es eine Premiere. Festwirt Tom Hebäcker wird Bürgermeister Andreas Dittmann mit einer Wette herausfordern. Worum es bei dieser geht, das wird morgen im Rahmen der Fête de la Musique verraten.

Bereits zum vierten Mal beteiligt sich Zerbst an dem 1982 in Frankreich begründeten Straßenmusikfest, das alljährlich zum kalendarischen Sommerbeginn am 21. Juni stattfindet. So verwandelt sich die Alte Brücke an diesem Freitag wieder in einen öffentlichen Auftrittsort.

Um was wird gewettet?

Nahe der Wasserjette und im Bereich der Schlosskonditorei wird jeweils eine Bühne aufgebaut, auf der sich verschiedene regionale Musiker abwechseln. Mit dabei sind unter anderem Fassi & Friends, das Duo Milane, die Band „re:turn“ oder auch ein Gitarrenensemble der Musikschule „Fasch“, deren Leiter Heiner Donath die Veranstaltung koordiniert. Der kostenfreie Musikgenuss beginnt um 18 Uhr.

Gegen 18.30 Uhr wird dann auf der Bühne an der Schloko das Geheimnis um die Heimatfest-Wette gelüftet.