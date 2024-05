Seit Kurzem laufen auf dem Großen Klosterhof die Pflasterarbeiten. Die sollen in etwa fünf Wochen abgeschlossen sein. Rund 1300 Quadratmeter Fläche sind zu befestigen.

Großer Klosterhof in Zerbst: Historisches Wohnquartier verändert sein Gesicht

Zerbst - Auf dem Großen Klosterhof laufen seit Kurzem die Pflasterarbeiten. „Insgesamt sind es etwa 1.200 bis 1.300 Quadratmeter, die mit Pflastersteinen befestigt werden müssen“, sagt Bauleiter Paulo Teixeiva von der Steinhof Bau GmbH in Magdeburg. Vier bis fünf Wochen werde es noch dauern, bis die Steine auf der zu pflasternden Fläche verlegt sind, so schätzt der Bauleiter.

Das Pflastern erledigen unter anderem Victor und Joao Rocha. Und es geht sichtlich voran, wie man jeden Tag aufs Neue sehen kann. „Etwa 30 bis 40 Quadratmeter schaffen wir pro Tag“, erzählen die beiden Männer.

Großer Klosterhof soll Platzcharakter erhalten

Befestigt wird der Große Klosterhof dabei mit dem gleichen Natursteinpflaster, das auch schon auf dem Kleinen Klosterhof verlegt wurde. Damit soll ein einheitliches Gesamtbild in diesem historischen Wohnquartier geschaffen werden, was den jüngst sanierten Gartenweg genauso mit einschließt.

Es handelt sich bei dem Projekt um eine Gemeinschaftsmaßnahme, in die neben der Stadt Zerbst als Bauherr auch der Abwasser- und Wasserzweckverband Elbe-Fläming, die Heidewasser GmbH und die Zerbster Stadtwerke involviert sind. Etwas mehr als 500.000 Euro fließen in den grundhaften Ausbau. Dieser soll am Ende einen Platzcharakter erhalten, wobei die Details der Gestaltung noch offen sind.