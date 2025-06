Walternienburg. - Das Kunstprojekt an der Walternienburger Grundschule, die zur Zerbster Grundschule An der Stadtmauer, gehört, läuft in der dritten Runde. Am Anfang dieser Woche fand die Eröffnung mit Eltern, Großeltern und weiteren Gästen statt. Die Grundschüler beschäftigen sich mit Farben. Im ersten Jahr war es die Farbe Rot, im vergangenen Jahr Blau. Ganz vielfältig gingen die Klassen an das Thema heran, fanden heraus, wofür die Farbe steht und ließen der Kreativität ihren Lauf, mit der Farbe zu arbeiten.

