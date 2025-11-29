Am Mittwoch hat der Zerbster Bürgermeister dem Stadrat hinter verschlossenen Türen eine mögliche Lösung für das Zerbster Krankenhaus präsentiert. Was zu erfahren war und wann die Öffentlichkeit die Pläne erfährt.

Helios-Klinik Zerbst: Erste Pläne für mögliche Zukunft des Krankenhauses wurden vorbesprochen

Ab 1. Dezember wird es wohl ruhiger an der Notaufnahme des Zerbster Krankenhauses, denn es soll dann keine stationären Aufnahmen mehr geben.

Zerbst - Am Mittwoch hat dich der Stadtrat mit der Zukunft des Zerbster Krankenhauses beschäftigt – allerdings hinter verschlossen Türen. Warum nichtöffentlich? Und: gibt es inzwischen konkrete Pläne, wie es in der Zerbster Friedrich-Naumann-Straße 53 weitergehen soll? Diese Fragt treibt inzwischen die gesamte Einheitsgemeinde, die gesamte Region um, aber insbesondere natürlich das 270-köpfige Team der Zerbster Noch-Helios-Klinik.