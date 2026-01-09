Zerbst - Ob telefonieren, fernsehen oder per Video kommunizieren – längst wird das Internet für vielfältige Dienste genutzt. Voraussetzung für eine optimale Nutzung sind hohe Geschwindigkeiten, an denen es in Zerbst mitunter noch mangelt. Übertragungsraten von bis zu einem Gigabit pro Sekunde verspricht jetzt ein neues Ausbauvorhaben, von dem rund 3.700 Haushalte der Stadt profitieren könnten. Realisieren wird es die GlasfaserPlus GmbH. Dabei handelt es sich um ein Gemeinschaftsunternehmen der Deutschen Telekom und des australischen IFM Global Infrastructure Fund, das 2021 gegründet wurde.

In diesem Jahr soll der Ausbau des Glasfasernetzes erfolgen. Details sind am 20. Januar 2026 auf einer öffentlichen Informationsveranstaltung in der Zerbster Stadthalle zu erfahren, die um 18 Uhr beginnt. An dieser wird auch Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) teilnehmen, der den Netzausbau begrüßt, erhöht jener doch die Attraktivität der Stadt als Wohn- und Geschäftsstandort.

Lesen Sie auch: Seriös? Vertreter in Zerbst unterwegs- Telekom-Mitarbeiter bieten Glasfaseranschlüsse an der Haustür an

Zusätzlich wird vom 12. bis 23. Januar 2026 ein Info-Mobil vor Ort sein, wie die Telekom in einer Pressemitteilung ankündigt. Dieses steht ebenfalls vor der Stadthalle. Hier erhalten die Bürger montags bis donnerstags von 10 bis 18 Uhr sowie freitags von 10 bis 17 Uhr Antworten auf alle Fragen rund um die Möglichkeiten eines Glasfaseranschlusses sowie zu den Tarifoptionen.