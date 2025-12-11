Die Hoffnung auf eine vorübergehende Durchfahrt ist geplatzt: Die Vollsperrung der Pulspfordaer Straße in Zerbst dauert weiter an.

Keine Entlastung für Autofahrer: L 121 in Zerbst bleibt noch mehrere Monate komplett gesperrt

Die Pulspfordaer Straße in Zerbst wird grundhaft saniert. Derzeit laufen die letzten Arbeiten im ersten Bauabschnitt.

Zerbst - Über sieben Monate ist die L 121 in Zerbst bereits voll gesperrt. Kraftfahrer müssen deshalb einen nicht unerheblichen Umweg über Dobritz und Mühro nach Garitz in Kauf nehmen. Jetzt bestand die Hoffnung, dass zumindest vorübergehend die Durchfahrt möglich ist.