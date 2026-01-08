Die Spuren einer Diebes- und Hehlerbande, die hauptsächlich Kunstobjekte von Berliner Friedhöfen stahl, führte jetzt nach Zerbst. Die Aufklärung des Falls lässt vermuten, dass die Kriminellen weitaus länger aktiv waren, als bislang vermutet.

Kriminalhauptkommissar René Allonge (r.) freut sich mit Klaus Partheil über die Rückkehr der beiden 2012 vom Grabmahl der Familie Partheil auf dem Frauentorfriedhof gestohlenen Sandsteinfiguren nach Zerbst.

Zerbst - Ein gewieftes Diebespärchen, ein Hehler als Komplize und mittendrin der Zerbster Frauentorfriedhof - ein Kriminalfall, der längst noch nicht endgültig aufgeklärt ist, sorgte jetzt für die unverhoffte Rückkehr von zwei Sandsteinskulpturen. Mehr als 13 Jahren waren die sakralen Plastiken verschollen, umso größer war die überraschende Nachricht, dass sie gefunden wurden.