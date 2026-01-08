Liveticker:
Spannender Kriminalfall Kunstraub nach 13 Jahren aufgeklärt: Gestohlene Figuren kehren nach Zerbst zurück
Die Spuren einer Diebes- und Hehlerbande, die hauptsächlich Kunstobjekte von Berliner Friedhöfen stahl, führte jetzt nach Zerbst. Die Aufklärung des Falls lässt vermuten, dass die Kriminellen weitaus länger aktiv waren, als bislang vermutet.
Aktualisiert: 08.01.2026, 12:26
Zerbst - Ein gewieftes Diebespärchen, ein Hehler als Komplize und mittendrin der Zerbster Frauentorfriedhof - ein Kriminalfall, der längst noch nicht endgültig aufgeklärt ist, sorgte jetzt für die unverhoffte Rückkehr von zwei Sandsteinskulpturen. Mehr als 13 Jahren waren die sakralen Plastiken verschollen, umso größer war die überraschende Nachricht, dass sie gefunden wurden.