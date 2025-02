Mit dem traditionellen Jugendkarneval startet der Lindauer Carneval Club (LCC) Grün-Gelb am Sonnabend in den Veranstaltungsreigen der 58. Session. Warum sich das neue Prinzenpaar erst überzeugen lassen musste.

Lindauer Carneval Club startet mit Jugendkarneval in die neue Session: Wer in diesem Jahr regieren darf

Lindau. - Die Weihnachtsdeko ist verstaut, das Jahr ist in Gange gekommen. Nun sind die Narren an der Reihe. Der Lindauer Carneval Club (LCC) Grün-Gelb startet an diesem Wochenende in seine 58. Session. Am Anfang des Veranstaltungsreigens steht traditionell der Jugendkarneval. Der findet an diesem Sonnabend im Lindauer Bürgerhaus statt. Ein Angebot, das sich vor allem an die Jugend und die Junggebliebenen richtet. Da können die skurrilsten Kostüme ausgeführt werden, da darf gefeiert und getanzt werden.

Beim Jugendkarneval, der um 19.30 Uhr beginnt - die Karten sind allerdings bis auf zwei oder drei ausverkauft - , hat das Programm der Session Premiere, bis auf die Büttenreden, die den „echten“ Prunksitzungen vorbehalten sind. In den Startlöchern stehen auch die Tollitäten der Grün-Gelben. Hier geben sich Philipp I., alias Philipp Werner, und Friederike I., Friederike Natho, die Ehre.

Vorbereitung auf den Tanz des Prinzenpaares

Das Lindauer Paar hatte sich bereitwillig überzeugen lassen, das Prinzenpaar zu geben. Sie hatten schon Veranstaltungen in Lindau besucht und Freunde, die im Männerballett mitmachen. Vereinspräsidentin Christine Pfeiffer-Anders wollte die beiden gerne dabeihaben, die Freunde drängten wohlwollend, da gab es zum Narrenball, der zum Karnevalsauftakt im November in Lindau stattfand, kein Zurück mehr. Die 26-Jährige fand schnell ein Kleid in den Vereinsfarben, das Krönchen, das die Lindauer Prinzessinnen tragen, stammt von Christine Pfeiffer-Anders. Den Prinzen zieren Schärpe, Ordenskette und Narrenkappe.

Seit fast zwei Jahren sind sie ein Paar und seit Februar 2024 sind die aus Zerbst stammende junge Frau, die als Sachbearbeiterin im Diakonischen Werk in Zerbst arbeitet, und der Quaster, der in der EMAG tätig ist, verlobt. Nun müssen sie das „bisschen Rede halten“ und dann ist da noch der Tanz des Prinzenpaares. „Kein Problem“, sagen die beiden, „das kriegen wir hin“. Die Rede müssen sich die Lindauer Prinzenpaare übrigens immer selber zusammenbasteln. Man darf also gespannt sein. Auf viel Spaß freuen sich die beiden, auf die tollen Tänze, auf Gemeinschaft, auf neue Leute, mal jemand anders sein.

Drei Abendveranstaltungen

Auf den Jugendkarneval folgt am 15. Februar die erste Abendveranstaltung. Der Seniorenkarneval findet am Nachmittag des 16. Februar um 14.30 Uhr statt. Zur zweiten Abendveranstaltung wird am 22. Februar geladen und eine dritte Abendveranstaltung ist am 1. März angesetzt, bevor am 3. März der Rosenmontag ansteht. Die Karten für die Abendveranstaltungen sind ebenfalls ausverkauft. Ein gutes Zeichen, die Leute wollen feiern und lustig sein. Die Versorgung im Lindauer Bürgerhaus übernimmt wieder das Team von Michael Ludwig.