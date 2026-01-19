Verbesserung der Sportinfrastruktur Modernisierung im Jahn-Stadion: Zerbst plant nächste große Investition

Zerbst setzt seine Investitionen in den Sport fort. Damit die Bedingungen für alle besser werden, ist die nächste Baumaßnahme bereits in Planung – vorausgesetzt, der Förderbescheid kommt rechtzeitig.