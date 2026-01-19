Verbesserung der Sportinfrastruktur Modernisierung im Jahn-Stadion: Zerbst plant nächste große Investition
Zerbst setzt seine Investitionen in den Sport fort. Damit die Bedingungen für alle besser werden, ist die nächste Baumaßnahme bereits in Planung – vorausgesetzt, der Förderbescheid kommt rechtzeitig.
19.01.2026, 06:45
Zerbst - Die Modernisierung des Zerbster Jahn-Stadions soll in diesem Jahr weitergehen. Nach der Komplettsanierung der Leichtathletikanlage wurde 2025 der oberhalb gelegene Kunstrasenplatz erneuert. Zusätzlich entstand eine neue Treppenanlage samt Treppenlift, damit jeder den Höhenunterschied barrierefrei überwinden kann.