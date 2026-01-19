weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  4. Verbesserung der Sportinfrastruktur: Modernisierung im Jahn-Stadion: Zerbst plant nächste große Investition

Zerbst setzt seine Investitionen in den Sport fort. Damit die Bedingungen für alle besser werden, ist die nächste Baumaßnahme bereits in Planung – vorausgesetzt, der Förderbescheid kommt rechtzeitig.

Von Daniela Apel 19.01.2026, 06:45
Bei Fußballspielen im Dunkeln, wie hier die B-Jugend des TSV Rot-Weiß Zerbst, oder anderen Trainings- und Wettkampfeinheiten nach Sonnenuntergang sollen sich die Bedingungen im Zerbster Jahn-Stadion verbessern.
Bei Fußballspielen im Dunkeln, wie hier die B-Jugend des TSV Rot-Weiß Zerbst, oder anderen Trainings- und Wettkampfeinheiten nach Sonnenuntergang sollen sich die Bedingungen im Zerbster Jahn-Stadion verbessern. Foto: Sport Print Zander

Zerbst - Die Modernisierung des Zerbster Jahn-Stadions soll in diesem Jahr weitergehen. Nach der Komplettsanierung der Leichtathletikanlage wurde 2025 der oberhalb gelegene Kunstrasenplatz erneuert. Zusätzlich entstand eine neue Treppenanlage samt Treppenlift, damit jeder den Höhenunterschied barrierefrei überwinden kann.