Als „renditestarke Immobilie“ in ruhiger bewaldeter Lage wurde die Wohnanlage in Reuden-Süd bei der Herbstauktion in Berlin beworben - und so ging die Versteigerung aus.

Wohnblöcke der NVA in Zerbst wecken das Interesse von gleich zwei Bietern

Bei der Herbstauktion in Berlin wurden NVA-Wohnblöcke in Zerbst angeboten. Zwei Bieter zeigten Interesse.

Reuden/Süd - Durchaus idyllisch von Bäumen umgeben, liegen die Wohnblöcke in Reuden-Süd, die an die NVA-Vergangenheit des Ortes in Zerbst erinnern. Bei den Herbst-Versteigerungen der Deutschen Grundstücksauktionen AG in Berlin kamen die drei Mehrfamilienhäuser nun unter den Hammer. Nur: Gibt es jetzt einen neuen Besitzer?