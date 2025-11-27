Stadtentwicklung Springbrunnen am Rathenau-Platz: Zerbster äußern Bedenken - ist die Reaktivierung wirklich gut?
Die Sanierung der Parkanlagen rund um den Rathenau-Platz stehen kurz bevor. Doch einige geplante Elemente, wie auch das Wasserspiel, lösen bei einigen Zerbstern nicht unbedingt Freudensprünge aus.
Zerbst - Der Walther-Rathenau-Platz soll wieder im alten Glanz erstrahlen, daher gibt es große Umgestaltungspläne - im Fokus steht da unter anderem der Springbrunnen auf dem Platz, der reaktiviert werden soll. Die Pläne dazu (Volksstimme berichtete) rufen aber die Zerbster auf den Plan - die Meinungen sind geteilt und vor allem gibt es Bedenken.