Die Sanierung der Parkanlagen rund um den Rathenau-Platz stehen kurz bevor. Doch einige geplante Elemente, wie auch das Wasserspiel, lösen bei einigen Zerbstern nicht unbedingt Freudensprünge aus.

Springbrunnen am Rathenau-Platz: Zerbster äußern Bedenken - ist die Reaktivierung wirklich gut?

Die Ecke Breite / Fritz-Brandt-Straße soll perspektivisch bebaut werden. Noch steht das Areal leer.

Zerbst - Der Walther-Rathenau-Platz soll wieder im alten Glanz erstrahlen, daher gibt es große Umgestaltungspläne - im Fokus steht da unter anderem der Springbrunnen auf dem Platz, der reaktiviert werden soll. Die Pläne dazu (Volksstimme berichtete) rufen aber die Zerbster auf den Plan - die Meinungen sind geteilt und vor allem gibt es Bedenken.