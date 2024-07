Das 32. Elbe-Saale-Camp unweit der Barbyer Fähre naht – was die Teilnehmer und Besucher genau erwartet.

Barby - Am Ufer bei Barby findet vom 21. bis zum 27. Juli das inzwischen 32. Internationale Elbe-Saale-Camp statt. Für eine Woche werden nahe der Mündung der Saale in die Elbe wieder dutzende Zelte aufgeschlagen – und das mit einem Anliegen.

Unter dem Motto „Baum – Wald – Wasser“ geht es dieses Mal um folgende Fragen: Wie steht es um die Wälder an Elbe und Saale? Was können diese für ein ausgeglichenes Klima und für die biologische Vielfalt leisten? Wie kann ihre Vitalität gesteigert werden und welche Rolle spielt der Wasserhaushalt in der Landschaft?

Verschiedene Exkursionen werden beim Elbe-Saale-Camp angeboten

„Um Antworten zu finden, laden wir zu Exkursionen zu Lande per Fahrrad und zu Wasser per Boot ein, geführt von fachkundigen Menschen, die uns die natürlichen Lebensräume und die Funktionen von Fluss und Aue nahebringen“, erklärt Jutta Röseler, Sprecherin des Aktionsbündnisses Elbe-Saale. Durch das Erleben der Flusslandschaft gepaart mit der Vermittlung von Fakten und Zusammenhängen sollen die Teilnehmer zum Handeln motiviert werden, um die nötigen Verhaltensänderungen anzustoßen.

Jeder, der die Natur liebt, sei willkommen, so Jutta Röseler – sei es für einen Tag oder für mehrere. Wer mag, kann mit auf der Elbwiese campen, wobei Zelte, Schlafsäcke und Isomatten selbst mitzubringen sind. Es besteht allerdings auch die Möglichkeit, nur gezielt zu den einzelnen Veranstaltungen und Angeboten vorbei zu schauen.

So wurde wieder ein vielfältiges Programm vorbereitet. Neben verschiedenen Lesungen gibt es Konzerte und Workshops. Zu den Höhepunkten gehören die Kanu-Tour in großen Zehner-Kanadiern von Aken nach Barby und die Fahrradtour „Von der Holzplantage zum Naturwald“. Wenn es nicht regnet, können beim Waldbaden positive Emotionen geweckt werden, während abends Musik am Lagerfeuer erklingt.

Aktionsbündnis kämpft gegen weiteren Flussausbau

Traditionell wird das Camp am Flusskilometer 292 der Elbe aufgeschlagen – und das seit 1993. Anlass war der 1992 von der damaligen Bundesregierung beschlossene Bundesverkehrswegeplan, der unter anderem den Bau einer Staustufe in der Saale bei Klein Rosenburg und die Vertiefung der Fahrrinne der Elbe vorsah.

Da diese Eingriffe massive Auswirkungen auf die Flusslandschaft erwarten ließen, gründeten Kritiker dieser Pläne das Elbe-Saale-Aktionsbündnis, mit dem Ziel, die noch relativ naturnahen Flussläufe und ihre Auenwälder zu erhalten.

Die Saale-Staustufe konnte verhindert werden. Der Ausbau der Flüsse geht jedoch weiter und auch der Saalekanal steht weiter auf dem Plan der Wasserstraßenbauer, weshalb das Aktionsbündnis mit seinem Engagement nicht nachlässt. Übrigens zählt es auch zu den Mitbegründern des Netzwerkes Flusslandschaften Elbe-Saale-Havel-Oder.

Und was wird nun im Einzelnen beim 32. Elbe-Saale-Camp geboten? Der Blick ins Programm verrät es:

21. Juli – der Eröffnungstag

14 Uhr „Adler und Milan“ – eine Exkursion mit Ernst-Paul Dörfler mit Einblicken in das Leben der Fischadler sowie der Rot- und Schwarzmilane;17 Uhr „Schön Durcheinander“ – Konzert mit der Leipziger Liedermacherin Paula Linke

22. Juli – Ausflugstag zu Wasser

9 UhrKanu-Tour auf der Elbe von Aken nach Barby mit einer Pause zum Baden am Elbestrand. Eine Anmeldung ist erforderlich. Die Kostenbeteiligung für die gemieteten Boote beträgt 10 Euro. Das Mitfahren mit eigenen Kanus oder Schlauchbooten ist ausdrücklich erwünscht.

23. Juli – Backtag

14 Uhr Brotbackkirche – ein Brotback-Workshop mit Bäckerin und Pastorin Sandy Groh aus Niederlepte;19 Uhr „Das Liebesleben der Vögel“ – eine Lesung von Ernst-Paul Dörfler in der Augustusgabe Barby

24. Juli Fahrrad-Tag

9 Uhr Radtour „Von der Holzplantage zum Naturwald“ – eine Fahrrad-Exkursion zum Thema „Wald und Wasser“ mit den beiden Biologen Angela von Lührte und Manfred Krauß;19 Uhr „Intel: Es wird ernst!“ – Lesung von Herbert Karl von Beesten über Wasser, Börde-Boden und ewige Substanzen

25. Juli Umwelt-Tag

10 Uhr Kinder-Camp – Basteln und Spielen mit Ines Wittig von der Deutsche Umwelthilfe; 10 Uhr Waldbaden (nicht bei Regen)vormittags geht es zudem um „Strategien in der Wasserkrise – modernes Wassermanagement“ und „Heiß begehrt: Überleitung von Elbe-Wasser in die Lausitz“;

19 Uhr Kinoabend im Cinema Barby – gezeigt wird der Dokumentarfilm „Der Magpie – Ein besonderer Fluss in Kanada“

26. Juli Aktionstag

„Die Letzte Generation im revolutionären Ökosystem“ – Einblicke in die Letzte Generation von Leander Grasmeier (Vertreter der Letzten Generation). Austausch zur Theorie der Veränderung, zu Taktiken und zur aktuellen Situation.

27. Juli Fest am Fluss und Familiennachmittag

14 Uhr Elbeandacht mit Jens Lattke, Leiter des Lothar-Kreyssig-Ökumenezentrums;16 Uhr „Die Elbe und deine Geschichte“ – Lesung von zusammengetragenen Elbe-Geschichten mit Josefine May; 17 Uhr „Upcyclophone“ – Konzert mit der Leipziger Liedermacherin Maria Schüritz