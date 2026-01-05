Marion Melz ist seit einigen Wochen Leiterin des Zerbster Revierkommissariats. Sie folgt auf Frank Krehan, der sich Anfang Dezember in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet hat.

Wechsel an der Spitze des Revierkommissariats: Was die neue Chefin der Zerbster Polizei alles vor hat

Zerbst. - Marion Melz ist die neue Leiterin des Revierkommissariats Zerbst. Die 49-Jährige tritt in die Fußstapfen von Frank Krehan, der sich Anfang Dezember in den Ruhestand verabschiedet hat. Die gebürtige Genthinerin ist seit Oktober 1994, also seit immerhin 31 Jahren im Polizeidienst, und seit ziemlich genau 13 Jahren in Zerbst, wo sie zuletzt die Kollegen der Kriminalpolizei unter sich hatte. „Aufgewachsen und zur Schule gegangen bin ich in Genthin. In die Einheitsgemeinde Zerbst kam ich der Liebe wegen“, sagt Melz.