Schließung Helios-Klinik Weitreichende Folgen für den Rettungsdienst: Wohin mit den Notfällen, wenn das Zerbster Krankenhaus geschlossen hat?
Das Aus des Zerbster Krankenhauses stellt den Rettungsdienst und damit auch den Landkreis Anhalt-Bitterfeld als Träger künftig vor große Herausforderungen. Helios weist jede Verantwortung zurück.
23.10.2025, 11:45
Zerbst - SPD-Stadtrat Philipp Koch hat am Montag im Haupt- und Finanzausschuss auf erhebliche Probleme im Rettungsdienst hingewiesen, die sich durch die Schließung der Zerbster Helios-Klinik ergeben könnten.