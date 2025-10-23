weather regenschauer
  4. Schließung Helios-Klinik: Weitreichende Folgen für den Rettungsdienst: Wohin mit den Notfällen, wenn das Zerbster Krankenhaus geschlossen hat?

Das Aus des Zerbster Krankenhauses stellt den Rettungsdienst und damit auch den Landkreis Anhalt-Bitterfeld als Träger künftig vor große Herausforderungen. Helios weist jede Verantwortung zurück.

Von Thomas Kirchner 23.10.2025, 11:45
Nicht nur Patienten, die bei Verkehrsunfällen verletzt wurden, auch andere Notfälle müssen künftig in andere Kliniken gebracht werden, was die Einsätze des Rettungsdienstes drastisch verlängert. Foto: Thomas Kirchner

Zerbst - SPD-Stadtrat Philipp Koch hat am Montag im Haupt- und Finanzausschuss auf erhebliche Probleme im Rettungsdienst hingewiesen, die sich durch die Schließung der Zerbster Helios-Klinik ergeben könnten.